– Volt korábban bármilyen kötődése Tatabányához?

– Az első győztes mérkőzésem itt volt Tatabányán 1988-ban, egy gyermeknapi versenyen, tulajdonképpen akkor kezdtem el bontogatni a szárnyaimat. Szintén 1988-ban itt nyertem meg az úttörő olimpiát, szóval nyugodtan mondhatjuk, több szállal is kötődök a városhoz. De mielőtt hivatalosan is idejöttem volna, már kapcsolatban álltunk a klub vezetőségével. Volt egy megállapodás közöttünk, hogy azok a tatabányai versenyzők, akik érdemesek arra, feljöjjenek hozzánk a Madárfészekbe. Az edzéslehetőségen kívül adtunk nekik szállást, ételt és beiskoláztuk őket.

Madár nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében is

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Akkor mondhatjuk, hogy szép emlékek kötik a városhoz.

– Igen, egyértelműen. Azt még azért tudni kell, volt egy olyan együttműködésünk is korábban, hogy hetente egy alkalommal lejöttem edzést tartani. Amikor lent voltam, akkor én is figyelemmel követtem az eseményeket, hogyan teljesítenek az ökölvívók. Év elejétől pedig már hivatalosan is én vagyok a vezetőedző.

Minden feltétel adott Tatabányán a sikeres munkához

– Amikor kiderült, hogy Tatabányára jön, azt mondta, hogy egy átlátható rendet szeretne teremteni az edzőteremben, hogy minél több gyereket tudjanak bevonzani. Lehet már ebben érezni a fejlődést?

– Szépen lassan csak. Ez nem megy olyan ugrásszerűen. Azt gondolom, hogy egy kicsit nagyobb rend van, mint amennyire volt előtte, de még mindig vannak zavarok a működésben. Ettől függetlenül törekszem arra, hogy próbáljam ezeket kiegyenesíteni és kisimítani. Nincsen egyszerű dolgom, de szerintem fél év, vagy egy év után úgy fog működni az egész, ahogy én azt elképzeltem. Lehet, hogy az ember hirtelen változást akar, be akar robbanni és mindent meg akar változtatni, de ez így nem megy. A fokozatosság elvét be kell tartani, hiszen azt látom, hogy a nagy, drasztikus változások nem feltétlenül vezetnek eredményre.

– Miben más a TSC ökölvívó-szakosztálya a többihez képest?

– Úgy gondolom, hogy a TSC, és azon belül az ökölvívó-szakosztály is nagyon jó kezekben van. Köszönhető ez annak, hogy olyan elnökünk van Sámuel Botond személyében, aki nagyon szereti az ökölvívást, és úgy általában minden sportot.

Olyan hátteret biztosítanak itt Tatabányán a sportolóknak, hogy nem kell attól félni, hogy nem tudunk például kesztyűt adni a gyerekre, vagy nem tudunk elmenni valamelyik versenyre. Biztosítva van minden, hogy a legjobbat hozzuk ki azokból a gyerekekből, akik betévednek a terembe.

Na ezért is vagyok itt, hogy ezek a gyerekek ne csak véletlenül jöjjenek, hanem tudatosan. Úgy érkezzenek meg, hogy ők bajnokok akarnak lenni.

Volt idő, amikor éveken keresztül ringbe sem lehetett lépni

– Azt is mondta korábban, hogy megoszlik a terem a versenyezni kívánok és a hobbisták között. Nagyjából mekkora az aránya ennek a két csoportnak?

– Őszintén mondom, mi arra sarkalljuk a gyerekeket, hogy elsősorban versenyezni akarjanak. Mi egy versenyistálló vagyunk. Persze vannak még olyanok, akik tényleg csak letévednek minden cél nélkül, de velük tudunk például kesztyűzni, tehát ők is fontos láncszemek.

Fontos tudni, hogy az edzőpartner is legalább olyan fontos, mint a versenyző, hiszen rajtuk keresztül lehet fejlődni.

Nem mindegy, hogy egy fiatalabb gyerekkel kell kesztyűznie valakinek, vagy egy külsős, de korban és fejlettségben hozzáillő partnerrel.

Erdei Zsolt minden hátrányával együtt imádja edzeni a gyerekeket. A minap erre a Dózsa-iskola diákjainak is volt lehetősége

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Általában mekkora az az időintervallum, amiben fel lehet készíteni egy teljesen kezdő gyereket arra, hogy versenyen induljon?

– Kell idő ahhoz, hogy kiforrjon egy gyerek. Tulajdonképpen, ha megvan a pecsétje, hogy versenyezhet, akkor utána pár hónapon, vagy egy éven belül ringbe lehet küldeni, de először persze még csak felkészülési mérkőzésekre. Kell a gyerekeknek, hogy kapjanak valamit a sok edzés után, kell nekik a versenyhelyzet.

Az én időmben például ez úgy működött, hogy 10 évesen lementem boxolni, de 13 éves koromig nem léphettem a kötelek közé.

Ha ez így lenne manapság is, hogy éveken keresztül nem versenyezhet, nem kap egy oklevelet, vagy nem kerül érem a nyakába, akkor csökken a motiváció és sokan más sportág felé fordulnak. Egy olyan sportág felé, ahol már az első évében versenyezhet.

– Ha egy ennyire fiatal gyereket a ringbe küldenek versenyezni, a pozitív hatások mellett érhetik negatív élmények is, nem?

– Természetesen azzal tisztában kell lenni, hogy trauma is érheti őket. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Egy edzőnek nagyon vigyáznia kell, hogy kit küld be a kötelek közé, mert nem mindenki alkalmas arra, hogy fel tudja dolgozni az ott kapott akár negatív élményeket. Ha azt látom valakin, hogy nem igazán akar menni versenyezni, akkor őt biztosan nem is engedem a ringbe. Egyrészt eredménytelen lesz, másrészt egy életre elutasítja az ökölvívást.

Edzések, amik sokszor teljesen leszívják az energiáit

– Mennyivel másabb edzeni egy teljesen kezdőt illetve egy olyan ökölvívót, aki már jóval tapasztaltabb, és akár van egy kiforrott, egyedi stílusa?

– Én a másodikat választanám, velük jobban szeretek dolgozni. Van, aki szereti az utcáról bejövő gyerekeket formázgatni, megtanítani, melyik a bal vagy a jobb keze. Nekem már nem mindig van ehhez türelmem. Én inkább olyan versenyzőkkel szeretek foglalkozni, akiknek már van valamilyen szinten kialakult tudásuk. Velük igyekszek úgy foglalkozni, hogy a speciális mozgásformákat, amik az egyediségét adják, azokat mindenképpen megőrizzük. Egy edzőnek nem szabad sémákat erőltetni a versenyzőkre, hiszen mindenkinek más a stílusa. Vannak, akik lógatott, mások pedig felemelt kézzel boxolnak. Ebben a sportban nagyon fontos az egyediség, és azokat kell erősíteni.

– Ebben a sportban nagyon sokat számít a tisztelet. Volt-e olyan tanítványa, akivel nem tudott úgy kijönni, ahogy akart volna, nem működött a kémia? Ha igen, hogyan oldotta meg az ilyen helyzeteket?

– Nem volt ilyen. Én általában kijövök a tanítványaimmal. Vannak olyanok, akik flegmán állnak hozzá, de ők le is szoktak morzsolódni maguktól. Én minden versenyzőmmel jó kapcsolatot ápolok. De ez nem is működhet másképp.