A Tatabányai Sport Club Facebook-oldalán jelent meg videós nyilatkozat Erdei „Madár” Zsolttal, aki januártól az ökölvívó szakosztály új vezetőedzője. Az 1997-ben világbajnoki címet nyert sportoló elmondta: a klubban elsősorban egy átlátható rendet szeretne teremteni, hogy minél több gyereket tudjanak lecsábítani az ökölvívóterembe, majd közülük kiválogatni a csiszolatlan gyémántokat, akik kiváló eredményeket tudnak hozni akár nemzetközi szinten is.

Véleménye szerint ez egy rendkívül hosszú folyamat lesz, tehát 1-2 éven belül még nem várhatóak óriási meglepetések, de azt gondolja, hogy 5-6 év múlva már sikerülhet kiugró eredményt elérni. Azon túl, hogy minél több gyereket próbálnak toborozni, szeretnék azokat a versenyzőket is megtartani, akik jelenleg a TSC-nél sportolnak. Belőlük pedig a legtöbbet kihozni, és olyan szakmai munkát, illetve hátteret biztosítani számukra, amely meghatározza a stílusukat. A tréner azt is elmondta, hogy úgy nem szeretne senkit sem látni versenyezni a ringben, hogy nem tud egy bal-jobb egyenest ütni. Szerinte a legfontosabb az, hogy először a szakmát tanulják meg a fiatalok és testileg-lelkileg-szellemileg rendben legyenek. Azt pedig reméli, hogy ennek néhány éven belül lesz eredménye.

Erdei Zsolt úgy gondolja, jelenleg is vannak olyan sport­emberek a klubnál, akik jó eredményeket tudnak hozni, és bízik benne, hogy jövőre már az összesített ranglistán is ott lesznek majd előkelő helyen a magyar bokszszövetségnél is. „Madár” szerint edzőként tudja majd motiválni a gyerekeket, és nem feltétlenül azért, mert ő maga egy világbajnok ökölvívó, hanem mert tud a gyerekek nyelvén beszélni. Mint mondta, az első időszak neki is egy tanulási folyamat.

Egyrészről megismerné az itt jelenlévő fiatalokat, illetve az edzőtársak stílusát, és szeretne együttműködni velük. Azt is elmondta, ha egy jó kapcsolat tud kialakulni az edzők között, az meghatározó szerepet fog betölteni a gyerekek fejlődésének szempontjából. Erdei Zsolt ugyanazt a szakmai vonalat szeretné továbbra is képviselni, amit régen, vagyis az ifjú tehetségek először is tanulják meg az ökölvívást és csak utána legyenek megfelelő taktikai és technikai utasításokkal beengedve a ringbe.

Erdei nem ismeretlen már Tatabányán, és neki se a várost. Novemberben például a Jókai-iskolában is tartott népszerűsítő órát.