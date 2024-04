Pár nappal ezelőtt Tata polgármestere, Michl József (Fidesz-KDNP) osztotta meg közösségi oldalán, hogy vizsgálatot rendelt el a Fényes Fürdő melletti területen tartott rendezvény miatt. A város oszlopait már a program előtti héten ellepték a Monster Truck Show programjának plakátjai, amin azt ígérték, hogy igazi gépszörnyek tartanak látványos bemutatót az érdeklődőknek.

A város vizsgálatot indított a Monster Truck Show miatt

Fotó: MonsterTruck Show

Vizsgálat a Monster Truck Show miatt

A program után több panasz is érkezett. Többen, a város különböző pontjain a nagy zajhatásra panaszkodtak, messze a programtól is zavaróan hangos volt ugyanis a rendezvény. Az ügyben Michl József, Tata polgármestere is vizsgálatot indított, aminek eredményéről közösségi oldalán adott hírt. Mint írta: a Városkapu Zrt. felbontja a szerződést a Fényes Fürdő melletti terület bérlőjével a múlt hétvégi rendezvény miatt. Azon az ingatlanon nem lehet a jövőben ilyen programot szervezni.

Rigó Balázs, Tata alpolgármestere Michl József közösségi oldalon tett bejelentése alatt tisztázott pár kérdést. Mint írta: a területnek az eddigi bérlője nem a Lélekháló Alapítvány volt. A mostani bérlő adta át a területet a rendezvényre a szervezőnek. Illetve leszögezte azt is, hogy többet semmilyen terepjárós rendezvény nem lesz az érintett területen. Többek között Off Road Fesztivál sem. Azonban a kerékpárosoknak továbbra is lesz lehetőségük edzeni és versenyezni a helyszínen.

Hasonló véleményen volt a MAG - Miénk a Grund Városvédő Egyesület is, mint a városvezetés, amikor jelezte közösségi oldalán, hogy a nemzetközi védettséget jelentő Ramsari terület és Országos ökológiai hálózat pufferterületén, a Tatai Fényes Tanösvény és a Fényes Fürdő közvetlen szomszédságában természetkárosító rendezvényt tartottak. Véleményük szerint a show-hoz egy olyan helyet kellett volna keresni, ahol károkozás és város egyik legfontosabb területének rombolása nélkül tudnak szórakozni.