Lakossági kérdőív jelent meg a Malom-tó környezetének és Oroszlány zöldfelületeinek használati szokásairól a városi honlapon. Az oroszlányi beruházás helyzete egyelőre nem tisztázott.

Oroszlányi beruházás indul: tervek már vannak, ahogy ígéret is a fejlesztésre

Fotó: Flajsz Péter

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (OIH Zrt.) által jegyzett lakossági felmérés nemrégiben megjelent az oroszlany.hu-n. Mint írják, a TOP Plusz–1.2.1-21 „Zöld fejlesztések” projekt kapcsán a bányászvárosban a Malom-tó környezete hamarosan egy nagyobb fejlesztésen esik át, amelyben a városi zöldfelület használati szokásokra vonatkozó kérdőív kitöltésével a lakosság is részt vehet, észrevételeket tehet. Ilyen és hasonló kérdéseket vetnek fel:

Tudta Ön, hogy a Malom-tó használata 40-50 évvel ezelőtt a bányászathoz kötődött?

Milyen érzései vannak a bányászathoz kötődő múlttal kapcsolatban?

Mennyire kedveli az Malom-tavat és környezetét?

Mi az a tevékenység, amit a legszívesebben végez a Malom-tó környékén?

A Malom-tó környezetében mi az első három dolog, amit legelőször megváltoztatna, ha kezében kerülne egy varázspálca?

És egyéb hasznos kérdések is vannak, amelyek a biztonságra és a városszeretetre kérdeznek rá.

Az oroszlányi beruházás elindult, csak kérdésekkel

2022 év végén írtunk arról, hogy zöld utat kapott a Malom-tó fejlesztése Oroszlányban. A bruttó 300 milliós támogatásból megújuló oroszlányi beruházásról már tervek is születtek. Másfél évvel ezelőtti cikkünkben megírtuk, hogy 3 éven belül megvalósuló projekt zöldfejlesztést is tartalmaz, amely során az őshonos és nem allergén növények telepítésé a cél, továbbá kialakítanak vízvételi lehetőséget is. Csaknem 700 méter út és sétányfejlesztést tartalmaz. A projekt során a zöldfelület közösségi és sport funkciója bővül. A tó körbejárható lesz, rendes világítással és sportpályákkal. Fejlesztik a kamerarendszert és felújítják a hidakat.

Az oroszlányiak alig várják, hogy megtörténjen az első kapavágás. Az oroszlany.hu cikke szerint azonban még csak a lakossági igényfelmérésnél tart a folyamat. Az OIH Zrt. közleménye szerint a városi zöldfelület használati szokásokra vonatkozó kérdőív kitöltésével a lakosság is részt vehet, észrevételeket tehet. Ezért volt szükség a kérdőívre.