Függés és megdöbbentő sorsok - erről is szólt a vármegye prevenciós programja

Kiesett fogak, hepatitis C vírusfertőzés, és egyetlen négyzetmilliméter hely sincs, ahová be lehet szúrni a heroint. Ezekről is szólt a drogprevenciós szakmai nap, amely a vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a vármegye önkormányzata közös szervezésében jött létre a Kölcsey kamaratermében május 7-én.

Színielőadással egybekötött szakmai napot szervezett a drogprevenció témakörében a vármegyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) és a vármegye önkormányzata Oroszlányban. A drogprevenciós előadást Popovics György, Komárom-Esztergom vármegye elnöke nyitotta meg

Fotó: Forgács József / Forrás: Beküldött A résztvevőket Lazók Zoltán polgármester és Boross Zoltán László vármegyei rendőrfőkapitány, valamint Popovics György, a vármegyei közgyűlés és a fórum alapító elnöke köszöntötte. – Örülünk, hogy egy nyertes pályázat révén lehetőség volt a szakemberek újabb fórumát megtartani ebben az ügyben. Külön öröm, hogy ezután még színházi előadás is lesz, elsősorban gyermekeknek – fogalmazott Popovics György. Hozzátette: sok szakember érkezett kórházakból, iskolákból, hivatalokból, akik ezzel a témával naponta találkoznak. Szerinte ők azok, akik tudtak egymással konzultálni, kérdéseket feltenni, és nagyon reméli, hogy mindenki úgy távozik erről a programról, hogy ebben a témában olyan tudást, élményeket gyűjtött, amelyek segítenek ettől a problémától szabadulni, tisztulni. – A drog sajnos mindenhol jelen van, és mi elsősorban az ismeretterjesztésben tudunk segíteni. Remélem, hogy az itt résztvevők hírét viszik a rendezvényeinknek és később alakulnak helyi KEF-ek, amelyek hasonló programokat valósítanak meg – zárta szavait. Sokan voltak kíváncsiak az előadásra

Fotó: Forgács József / Forrás: Beküldött A szakmai előadások között szerepelt az elterelés jogintézményének és a drogambulanciának a bemutatása, valamint a szakemberek megismerhették Bajzáth Sándor évtizedes drogos „karrierjét”. A ma addiktológiai konzultánsként dolgozó férfi megdöbbentően őszinte és részleteket taglaló személyes vallomása néha gyomorforgató volt. A szakember több mint két évtizede nem nyúlt tudatmódosító szerhez, de mint elmondta, olyan mély függőségből áll fel, amelynek végén teljesen leépült. A fogai kiestek, hepatitis C vírussal fertőzött volt, és nem maradt egyetlen négyzetmilliméter hely sem a testén, ahová be tudta volna szúrni a heroint. Ma felépülő függőként, szenvedélybetegek segítőjeként határozza meg magát. A Te döntesz! című prevenciós előadást fiatalok vitték színpadra

Fotó: Forgács József / Forrás: Beküldött Az ugyancsak a megdöbbentést célul tűző záró programon a közönség helyi általános iskolásokból állt. A Te döntesz! című prevenciós előadás színészek által színpadra vitt jelenetei egy öt fős baráti társaság életét rajzolták ki. A bemutatott életutak reflektáltak a leggyakrabban előforduló okok és sorsok összefonódására. A színdarab egyes részeit drogprevenciós szakértői narrációk szakították meg, segítve a mélyebb értelmezést. Nyergesújfalun május 9-én, csütörtökön 10 órára vár minden érdeklődőt a megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az Ady Endre Művelődési Központba, ahol az oroszlányival megegyező programon vehetnek részt.

