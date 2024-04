A Palánkdöngetők csapatai az idén sikeres szezont futnak, ugyanis egy évvel korábban, akárcsak most, a női és a férfi együttesük is bajnoki címet ünnepelhetett. Akkor a Magyar Kupát is megnyerték. Ebben az évben is szeretnék megszerezni azokat a serlegeket is, erre három hét múlva lesz lehetőségük.