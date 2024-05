„A sínek túloldalára születni kell”– szokták viccesen mondani többek között a tataiak. Azonban ez sajnos nem is olyan vicces. Ha valaki Újhegyben, Agostyánban, vagy Bajon lakik, nagyon jól tudja, hogy időben kell elindulni, ha szeretnének időben átjutni Tatára. A Kemma.hu riportere a közelmúltban szemtanúja volt annak, hogy a tóvároskerti vasúti átjárónál 24 percig voltak leengedve a sorompók. Sok autós pedig úgy döntött, hogy nem várja ki a szabad jelzést. Az esetről a MÁV-ot is megkérdeztük, és ők nazt is elmondták, mi okozta ezt a helyzetet az adott pillanatban.

Több, mint húsz percig volt lent a sorompó az átjáróban. A MÁV szerint egy mozdony hibásodott meg.

Fotó: Beküldött

Május 3-án, pénteken 16 óra 25 perckor érkezett Budapestről, a Déli Pályaudvar felől a vonat. A sorompót pár perccel korábban rendre le is eresztették, majd begurult az állomásra a szerelvény. Az utasok leszálltak, a vonat indult tovább, de a sorompót nem emelték fel. Pár perc várakozás után bemondták, hogy a Budapest felé haladó vonat késni fog 20 percet. A forgalmat azonban nem engedték még így sem tovább. Ekkor már 15 perce volt piros a jelzés. A gyalogosok már átsétáltak a síneken, és több autó is visszafordult, kerülőutat keresve.

Válaszolt a MÁV

Az első autóban, ami a leeresztett sorompó ellenére is áthajtott, egy nő és egy kislány ült. A sínek előtt lelassított, körbenézett, majd gyorsan áthúzott. Bátorsága pedig ragadós volt, összesen hat autót számoltunk, akik megunták a várakozást. Közben az átjáró mindkét oldalán hosszú sorokban álltak az autók. Végül 24 perccel a sorompók leengedése után váltott szabad jelzésre a lámpa.

A Kemma.hu megkérdezte a Magyar Államvasutak Zrt.-t, vagyis a MÁV-ot, hogy miért volt ilyen hosszan lent a sorompó. Mint írták: nem a sorompó, hanem a Lővér IC mozdonyának meghibásodása miatt kellett az autósoknak várakozniuk.

Elromlott a mozdony

– A Tóvároskerti állomás közelében lévő fény- és félsorompót a vonatok közlekedése vezérli. Ez azt jelenti, hogy az érkező vonat egy úgynevezett behatási pontra lépve automatikusan zárja a sorompót, majd az áthaladás után az oldó pont elhagyását követően pedig felnyitja.

A jelzett problémát az okozta, hogy a Lővér IC mozdonya meghibásodott, és a sorompó behatási pontján állt meg.

Ennek következtében megakadályozta, hogy a sorompó felnyíljon. Ez tehát nem a sorompó hibája, hanem egy elvárt működési mód, amely a közúti forgalom védelmét szolgálja – adtak magyarázatot az esetre. Hozzáetették: amennyiben a behatási ponton a vonat 9 percnél hosszabb ideig tartózkodik, akkor a sorompó automatikusan piros jelzésről sötétre változik. Azaz ilyenkor a közút felé akkortól nincs fényjelzés, vagyis a fényjelző készülék sötét.

Sok autós nem várta meg, hogy felnyíssák a sorompót, inkább áthajtott a lezárt kereszteződésen

Fotó: Beküldött

– Ilyenkor, ha van csapórúd lassan, nagyjából 90 másodperc alatt felnyílik. Vagyis a KRESZ betartása mellett, a sorompó kikerülése nélkül is át lehet haladni az átjárón akkor is, ha például a fénysorompó meghibásodott. Így nem okoz tartós fennakadást a keresztező úton. Ez az automatizmus a jelzőberendezés elvárt és helyes működése, melyet emberi beavatkozás nélkül hajt végre – árulták el.

Maradt a piros jelzés

Azonban kiemelték, hogy ebben az esetben nem ez történt. Ugyanis a győri fővonalon zajlik az egyik legsűrűbb forgalom, valamint ez egy kétvágányú pálya és a másik vágányon közlekedtek vonatok. Ezért nem engedték, hogy a sorompó automatikusan felnyíljon, a biztonság érdekében maradt a piros jelzés. Mint írták:

a közúton haladók védelme érdekében, emberi beavatkozással és a vasúti közlekedést szabályozó utasítások betartásával a sorompóra piros jelzést kötelességünk kivezérelni.

– Ezért fordult az elő, hogy a sorompó a megszokottnál hosszabb ideig volt zárva. A kollégáink a lehető leghamarabb intézkedtek a sorompó kezeléséről, hogy a közúti forgalom mielőbb megindulhasson a vonatmentes időszakban. Az emiatt hosszabb ideig várakozók elnézését kérjük! – írták válaszukban. Hozzátették, hogy ilyen jellegű meghibásodás, üzemzavar ritka esemény, ennél a sorompónál idén még nem fordult elő.