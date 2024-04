Közeleg a ballagások időszaka. A középiskolások néhány napon belül búcsút mondanak tanáraiknak, aztán júniusban az általános iskolások. A rokonok, szerettek, barátok pedig vagy már beszerezték, vagy most fogják a nekik szánt ajándékokat. Virágcsokor, borítékba dugott pénz, ékszer, egyéb meglepetések mellett azonban van, ami elmaradhatatlan. Az idézet. A ballagási szalagra írt magvas gondolatok mellett sokan maguk is írnak ilyenkor valami kedveset. Összeállításunkkal most nekik szeretnénk kedvezni, következzenek hát a ballagási idézetek az ajándékok mellé.

Ölélesek, búcsúzás, új élet kezdete. Mindenki megadja a módját. Ballagási idézet nélkül talán nincs is ballagás

Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon

Minden korosztálynak van megfelelő ballagási idézet

De azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot.

Kosztolányi Dezső) Az emberben ott rejlik az egész világ, s ha tudod, hogyan szemléld és hogyan tanulj belőle, a kapu előtted, a kulcs pedig a kezedben.

(Jiddu Krishnamurti) Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, - hordozd szivedben. Éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.

(Radnóti Miklós) Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.

(Albert Camus) No fuss a kerge széllel, cikázva, szerteszéjjel, ki és be, nappal-éjjel, s mindent, mi villan és van, érj el.

A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtető, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.

(Márai Sándor) A szerencse súlymérője Ritkán áll be egyenlőre, Nem elég, hogy szemet táts. Kell, hogy sülyedj vagy emelkedj, Nyerj vagy veszíts, győzz vagy szenvedj, Üllő légy vagy kalapács.

(Johann Wolfgang von Goethe) Az élet a lehetőségek dús lakomáját kínálja az embernek. A bölcsesség abban rejlik, hogy tudjuk, melyek valók táplálásunkra, és melyek a mérgezők.

(Amanda Quick) Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.

(Albert Einstein) Úgy élj a jelenben, hogy megbánás nélkül gondolhass a múltra.

(Ady Endre) A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van.

(Adamis Anna) Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden körülményben.

(Arany János) Ami fél azt el ne fogadd, egészet akarj és egészet adj!

(Ady Endre) Mindenik embernek / a lelkében dal van / És a saját lelkét / hallja minden dalban. /És akinek szép a lelkében az ének / Az hallja a mások énekét is szépnek.

Ne légy ma ez / holnap emez /s jövőre ismét / mást szemezz. / Érc légy mely /mindig egy marad /ne törmelék – dirib – darab.

(Ibsen) Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni, főként ne gyűlölj egy embert se, s a többit hagyd az Úristenre!

