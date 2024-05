Bereznai Csaba, Tatabánya Fidesz-KDNP-s képviselője, valamint képviselőjelöltje a közösségi oldalán számolt be arról, mennyire „független” a város jelenlegi polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona. A 2019-es választáson felbukkanó, magát függetlennek mondó, de a szivárványkoalíció által támogatott politikusnő azóta fogadta már a vármegyeszékhelyen a Demokratikus Koalíció két nagy arcát, Gyurcsány Ferencet és Dobrev Klárát, egy DK-s politikust Tatabányára is ejternyőztetett, hogy képviselőjelöltként indítsa a júniusi választáson, sőt, alpolgármestere is Gyurcsány-párti. Legutóbb május 8-án fogadta szövetségeseit, Karácsony Gergely budapesto főpolgármestert, Kunhalmi Ágnes MSZP-s társelnököt és Dobrev Klára DK-s miniszterelnököt.

A Demokratikus Koalíció a minap nagygyűlést is tartott Tatabányán. Gurcsány Ferenc feleségével, Dobrev Klárával itt is lelkesen ölelkezett Szücsné Posztovics Ilona

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Most kiderült, nem csak szívélyes vendéglátója a DK-nak, de aktív támogatója is: az elmúlt években milliókat utal a Demokratikus Koalíció pártkasszájába. A Magyar Közlönyben meg is jelentek ezek az adatok, amely szerint 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is takkra ugyanannyival, évente 795 ezer 768 forintot utalt át nekik a magát függetlennek valló polgármester. Mint ismert, anno először ezen szlogennel nem lépett be a szivárványkoalíció közgyűlési frakciójába se. Aztán mégis. Aztán leszalámizta azt, új frakciót alapított, most március 15. előtt pedig már bőszen árulózta azokat, akik egykor hatalomra juttatták.

Szücsné Posztovics Ilonát a Gyurcsány-párt is DK-s polgármesternek titulálta

Forrás: Dobrev Klára/Facebook

Közben arra is volt ideje, hogy a DK 2021-es kampánnyitó rendezvényén felszólaljon, és Dobrev Klárát magasztalja. A fellépés pikantériája, hogy Gyurcsány feleségének facebook-oldalán úgy is feliratozták a beszédét, hogy azt Tatabánya DK-s polgármestere tartotta... Lehet, hogy a 2020-as befizetésével érdemelte ki ezt a titulust?