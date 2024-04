A közelmúltban jelentette be és mutatta be Tatabánya polgármestere új választási szövetségét. Mint ismert, Szücsné Posztovics Ilona magát párton és frakción kívülinek mondva 2019-ben érkezett, aztán belépett a baloldali frakcióba, majd a helyi szivárványkoalíciót lényegében leszalámizta, onnan kilépett és új, négyfős szövetséget alapított. Most a Többségben Tatabányáért Választási Szövetséggel indul, a 12-es körzetben pedig a Demokratikus Koalícióból már ismert dr. Konczer Eriket nevezték be a június 9-i választásra. A jelölt, ha nem túl ismert a tatabányaiaknak, nem csoda: évekig Komáromban építgette „örök második” karrierjét.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyékkormányának miniszterelnöke, Szücsé Posztovics Ilona tatabányai polgármester és dr. Konczer Erik a 2023-as tatabányai bányásznapon

Forrás: Dr. Konczer Erik/Facebook

A politikai sikerek elkerülték dr. Konczer Eriket

Nincs mit szépíteni, a DK választókerületi elnökeként is funkcionáló Konczer politikai pályafutása nem a sikerekről és hangos győzelmekről szól. 2006-ban kompenzációs listáról, a Magyar Szocialista Párt színeiben jutott be a komáromi képviselő-testületbe. Egyébként 2002-ben lépett be a Fiatal Baloldalba, és 2003-ban az MSZP-be.

2003-ban csatlakoztam az MSZP-hez. Aztán 2011-ben a DK-ba, de ne szaladjunk ennyire előre, lássuk előbb a 2010-es önkormányzati választást.

Tehát 2010-ben a szocialisták színeiben egyéniben is elindult Konczer Komáromban. A Fidesz-KDNP-s Hamrák Zsófiától kapott ki. Előbbi 497 vokssal és 47,29 százalékkal nyert, míg a baloldali jelölt 332 szavazattal és 31,59 százalékkal a második lett. 2014-ben már a Demokratikus Koalíció és az FCK Egyesület (Független Civilek Komáromért) jelöltjeként indult, és kapott ki ismét Hamrák Zsófiától úgy, hogy a jobboldali képviselő mind százalékban, mind szavazatszámban javítani tudott, míg ő rontott eredményein a négy évvel korábbihoz képest.

Még mindig Komáromban maradva, 2019-ben is elindult egyéniben Konczer, és olyan nagyágyút is megelőzött, mint a Munkáspárt jelöltje. De így is csak második lett. A fideszes Hajnal Dóra a voksok több mint felét begyűjtve győzte le a sokpárti (KMRM-DK-Jobbik-MSZP-Mindenki Magyarországa-Momentum) jelöltként induló politikust. Végül kompenzációs listáról becsúszott a testületbe, aminek már nem tagja. Hogy miért? Már mondjuk is!

Hogy kerül Tatabányára a komáromi DK-s?

Konczer a vármegyei közgyűlés tagja is. 2006-2010 között is az volt, majd kisebb szünet után 2014-ben és 2019-ben is bekerült a tatabányai székhelyű grémiumba. 2019-ben egyébként ő is volt a DK listavezetője, most az ellenzéki frakció vezetője. Aztán 2022 januárjában lemondott a komáromi mandátumáról, ugyanis az országgyűlési választásokon kívánt indulni. De nem a Bakonyalját, Komárom környékét is magába foglaló kerületben, hanem a tatai-tatabányaiban. Így lett Bencsik János egyik kihívója, miután az ellenzéki előválasztáson legyőzte a Tatabányára lassan hazajáró MSZP-s Gurmai Zitát.

Az eredmény mondhatni borítékolható volt, hiszen Bencsik 1990-től öt évig vezette polgármesterként Tatabányát, 1998 óta országgyűlési képviselő, bár egy ciklust kihagyott, amikor nem indult. Ez a választás egyébként több szempontból is érdekes volt. A szivárványkoalíciós összefogás mellett olyan politikai kalandorok is felbukkantak a kerületben, mint a tatai képviselő, Popovics Judit, aki sziklakertbe esésekkel, politikai cicaharccal hívta fel magára a figyelmet, vagy a Gődény György-féle Normális Élet Pártjának jelöltje, Keindl Tibor, illetve a Thürmer Gyula és Szanyi Tibor nevével fémjelzett összefogás, a Munkáspárt-ISZOMM favoritja, Jánoki Tibor.

Kalandos politikai pályautat járt be Popovics Judit 2022-ben a Megoldás Mozgalom színeiben indult Popovics Judit, aki a tatai közéletbe a Demokratikus Koalíció, a Momentum, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, valamint a Magyar Szocialista Párt polgármester- és képviselőjelöltjeként robbant be. Képviselői helyet szerzett is. Kisebb polémia után, hogy momentumos-e vagy sem, végül szakított a párt helyi emberével, de a megyei közgyűlésbe beült. Később a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa benevezte az előválasztásra. Aztán felbukkant a Pálinkás József-féle Új Világ Néppárt előválasztási jelöltjeként. Aztán állítása szerint kigolyózták, mert féltek tőle. Ezután azzal állt elő, hogy a DK tatabányai alpolgármestere, Lusztig Péter megzsarolta, hogy ne induljon, majd később azt osztotta meg követőivel, hogy otthona teraszáról az alatta lévő sziklakertbe lökték. Facebook-oldala 2023 januárja óta néma, se tatai, sem vármegyei ügyekben nem szólal ott meg. A tatai testületi ülésekre inkább nem jár, mint jár...

No de visszatérve a 2022-ben épp a DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum és Párbeszéd közös jelöltjeként induló Konczer Erikre: bár a közvéleménykutatók billegő körzetnek tartották ezt, végül Bencsik János magabiztos győzelmet aratott. A második Konczer Erik lett. A jobboldali politikus 26 ezer 240 voksot (48,18 százalékot) kapott, míg Dobrev Klára lelkes híve 22 ezer 417-et, ami 41,16 százaléknak felel meg. A többi jelölt mind tíz, de ha pontosabban fogalmazunk, 6 százalék alatti eredményeket volt képes felmutatni, sőt, volt aki a már csak mikroszkóppal látható fél százalékot sem érte el.

Elnémult a képviselő, mióta kiderült, a körzetében indul a párttársa

Tatabánya 12-es választókörzetében 2019-ben egyébként az összellenzéki jelölt, Hoffer Dávid nyert, 26 vokssal a korábbi képviselő Fidesz-KDNP-s Magyarné Kocsis Andrea előtt. Utóbbi kompenzációs listáról bejutott a közgyűlésbe, azóta is szívén viseli a terület sorsát, és a 2024-es választáson is ebben a kerületben indul.