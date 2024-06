A májusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy a tatai Ipari Parkban egy modern hulladékudvar épülhet.

A hulladékudvar a 456/33-as helyrajziszámú, önkormányzati tulajdonú területen valósulhat meg

Fotó: 24 Óra/Google Maps

Michl József, Tata polgármestere elmondta, hogy évek óta visszatérő problémaként jelentkezett, jelentkezik, hogy a városunk nem rendelkezik lakossági hulladékudvarral, ahol lehetőség lenne a város lakosságának a különböző, nem veszélyes, de a háztartásokban előforduló hulladékok leadására.

Épülhet a hulladékudvar

– Eljutottunk oda, hogy a szerződések is elkészültek. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási cég az ország egész területén azt a lehetőséget kapta meg, hogy a hulladékot begyűjtse. A korábbi cégek az ő alvállalkozói lettek. Így az egész országban egy egységes rendszerben történik meg a hulladékok begyűjtése. Ez a háztartási hulladékok begyűjtésére és a hulladékudvarokra is vonatkozik – idézte fel az előzményeket a polgármester, aki elmondta, hogy a város már korábban szeretett volna hulladékudvart kialakítani.

A Nefelejcs utca és a Dadi utca kereszteződésénél lévő önkormányzati területre épülhetne

Fotó: 24 Óra/Google Maps

– Tata néhány évvel ezelőtt már elnyert egy pályázatot hulladékudvar létesítésére, amihez már a telket is kijelöltük az Ipari Parkban, az önkormányzat egyik ingatlanát. A tervezéssel meg is voltunk. Ekkor jött a gazdaságiválság és mivel még nem volt aláírt szerződésünk a támogatásra, ezért ezt a pályázatot visszavonta a magyar állam. De a gondviselés sokszor besegít az embernek. Most viszont egy lényegesen jobb hulladékudvart fogunk kapni. Egy olyat, amibe mindent bevihetünk. Végre nem kell arról gondolkodnia, hogy hova viheti a festéket, vagy az elektromos hulladékot. Ide a rossz szekrénytől kezdve az akkumulátorokon át mindent be lehet majd vinni – mondta Michl, aki az ígérte, hogy egy modern rendszerben felépülő, tiszta, minden káros szennyeződéstől mentes létesítmény lesz.