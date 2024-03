Március 15-én Tatabánya is fejet hajt a '48-as forradalom és az azt követő szabadságharc hősei, eszméi előtt. A program a Bánhidai szoborparkban lesz, elhangzik majd a Himnusz és a Szózat, lesz ünnepi műsor, beszédet mond Szücsné Posztovics Ilona polgármester és Bencsik János, a Tatai-medence FIDESZ-KDNP-s országgyűlési képviselője. Ez eddig egy szikár hír lenne. A szivárványkoalíció támogatásával megválasztott, baloldali frakciót azóta leszalámizó polgármester azonban közösségi oldalán úgy kommunikál a megemlékezésről, illetve a közgyűlés tagjairól, amely a Tizenkét pont ”testvériesség” kitételét minimum is megkérdőjelezi, és árnyékot vet az ünnepre. Árulózás, lecserélt városi címer is megjelenik a városvezető kommunikációjában.

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere egy korábbi megemlékezésen

Fotó: F. P. / Forrás: 24 Óra

Két külön formában zajlik a megemlékezés promótálása. A városi honlapon a város címerével ellátott plakát hirdeti az eseményt. Szücsné Posztovics Ilona, a párton és frakción kívüliként 2019-ben érkező, majd mégis a baloldali frakcióba belépő, majd onnan kilépő és új, négyfős szövetséget alapító polgármester egészen más módon igyekszik mind többeket bevonni.

Lecserélt címer, hatalomátvétel, árulózás: a tatabányai ünnepi szellemiség

Szücsné Posztovics Ilona a saját közösségi oldalán egészen más színvilággal és üzenettel ragadja meg március 15. szellemiségét. Itt nincs Petőfi. Ellenben azt írja például, hogy „készen állunk Tatabánya visszavételére mi együtt, többségben Tatabányáért”. A zárszó egyébként nem csak szlogen. A Többségben Tatabányáért egyesületet januárban hozták létre, elnöke a polgármester. A birosag.hu-n elérhető alapadatok szerint a céljuk többek között a szerintük hitelesen kommunikáló tájékoztatási eszközök szakmai és anyagi segítése, a közéleti bevonódás ösztönzése, de a városszépítést is zászlajukra tűzték.

elérhető alapadatok szerint a céljuk többek között a szerintük hitelesen kommunikáló tájékoztatási eszközök szakmai és anyagi segítése, a közéleti bevonódás ösztönzése, de a városszépítést is zászlajukra tűzték. Tatabányát olyannyira visszavennék, hogy a polgármesteri reklámanyagokon nincs is rajta a város címere. Az újonnan alapított egyesületé azonban igen. A kommunikáció pedig inkább hasonlít egy kampánynyitó PR-akció felvezetésére, mint egy nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvény hirdetésére.

Szücsné Posztovics Ilona mindemellett a fél közgyűlést leárulózta. Több videóban is a közgyűlés tagjait mutatja be ellenségként: feliratozott videójában idézőjelben függetlennek, szóban árulónak titulálja egykori frakciótársait, drámai, fekete-fehér képekkel, és azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP és a velük együtt szavazó árulók meg akarták szüntetni a lehetőséget, hogy tájékoztassa az embereket.

Szintén testületi tagokat mutogat egy másik videóban, amikor azt mondja, hogy ne egyesek érdekeit szolgálja az, ami a városban történik. Itt egyébként a szomszédos Tata egyik független polgármesterjelöltje is feltűnik egy vágókép erejéig, amikor Szücsné Posztovics Ilona már arról beszél, hogy kézbe kell venni a hatalmat.

A polgármester legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy a józsefvárosi antifa akció nyomán letartóztatták az egyik emberét. Ny. Tamás nem csupán gyakornoka volt Szücsné Posztovics Ilona kommunikációs stábjának, de a tatabányai Momentum erős embere is volt, aki alá is írta az ellenzéki pártok 2019-es választási együttműködését, és jelenlétével is támogatta az akkor még jelöltként bemutatkozó Szücsnét.