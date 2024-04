A szerdai kiütéses vereség után maximális koncentrációval érkeztek meg az OSE játékosai a hazai pályájukra. A mérkőzés legelejét kissé ritmustalanul indította az oroszlányiak alakulata, az első percekben 6-0-ás előnyre tett szert a vendégcsapat. Ahogy haladt előre a nyitóperiódus, úgy kezdett formába lendülni a Lions. A védelem továbbra sem számított az erősségüknek, a körmendi tripladobókat többször is nyitva hagyták, ám szerencséjükre ellenfelük nem sűrűn tudta a helyzeteket pontokra váltani. A Körmend összjátéka nem működött tökéletesen, nem volt idegen tőlük az amatőr hibák elkövetése. A pályáról több, mint háromszor is kilépett a labdát birtokló játékos, de a festékben történő effektív játékuk kárpótolta a hiányosságaikat. Az Oroszlány javult lepattanózásban az első két meccshez képest, azonban a palánk alatt komoly szinten fel tudta venni velük a versenyt a vendégklub. Faultokban jól szerepeltek a hazaiak, szabályszerűen oldották meg a párharc fizikális részét is.

A 2. felvonásban valamivel nyugodtabb fejjel pattogtattak az oroszlánok, mint az alsóházi rájátszás előző találkozóin, a hárompontosokat azonban még mindig nem tudták megszerettetni magukkal. Nem mentek bele felesleges és kockázatos kísérletekbe, de százalékban még mindig nem produkáltak kiemelkedő statisztikákat. Riddley a negyed folyamán több olyan mozdulatot is bemutatott a szurkolók előtt, ami igencsak megterhelte a Körmendi sportolók bokáit. Az ellenfél védelme sok esetben nem tudta megállítani szabályosan az amerikai irányítót, ezért faultokhoz folyamodtak. Az OSE szép betörésekkel zavarta az idegen színekben játszó klubot, a magasabb posztokban meccselő kosarasokat is át tudták verni a palánkhoz közeledve. Labdaeladásokat továbbra is lehetett tapasztalni, de nem olyan brutális mértékben, mint a playout legelső fordulóiban. Az első félidő egy nagyon kiélezett csatát hozott, a két csapat nagyjából azonos szintet képviselt.

Brutális második félidőt nyújtottak az oroszlánok



A 3. negyed agresszív kosárlabdával kezdődött, mindkét csapat egyből nagy sebességű játékstílust képviselve próbált egyre közelebb kerülni a győzelemhez. A Körmend tudta, hogy a távoli dobásokkal nagyon sebezhető a Lions csapata, ezért ezzel a módszerrel igyekeztek növelni az előnyüket. Hét és fél percnél már tizenkettő pontos előnynek örülhetett a csapat és annak szurkolói. Az OSE háza táján, az eddig keveset szabálytalankodó sereg az ötödik percnél már öt faultnál járt, ezzel lassítva esélyeiket a felzárkózásra. Ettől függetlenül a motivációjukból nem veszítettek, az utolsó négy percben visszajöttek a meccsbe a hazaiak. A Vas vármegyei csapat nagyon elkezdett kapkodni, ennek meg is érezték a hatását. Óriási hajrát futottak az oroszlányiak, a kosárlabda minden részét profi szinten játszották. A kontráik nagy tempó mellett értek el sikereket és a nagyobb nyomás alatt sem remegett meg a kezük.

A pszichológiai előny az OSE játékosainál volt a utolsó szakasz megkezdésénél. A védelmük úgy csinálta a dolgát, ahogy azt kellett. Az ellenfelük támadóira nyomást helyeztek, ami eladott labdákat eredményezett, ezeket jól ki tudták használni. A vendégek pontatlanul dobtak, ami a meccs korábbi fázisában műkodött, az itt már nem. Az Oroszlány offenzívái nagyon hatásosnak bizonyultak, a próbálkozásaik többsége kosárba talált, még a triplák is. Elképesztő nagy szívvel teljesítettek és megnyerték a meccset, ezzel véget vetve a negatív szériának. Ezzel a sikerrel az alsóházi rájátszás első helye is az övéké.

Kosárlabda, Férfi NB I./A, playout, 5. forduló MVM-OSE Lions - Egis Körmend 101-90 (24-21, 25-31, 24-18, 28-20) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 997 néző, vezette: Földházi T., Dr. Mészáros B., Pozsonyi L. Oroszlány: RIDDLEY 27, Szabadfi 6/3, GHOLSTON 31/9, THOMAS 11/3, Polutak 1. Csere: Stevenson 13/3, RUJÁK 7/3, Gáspár, Árva-File, Werner 2, Illés 3/3. Edző: Váradi Kornél. Körmend: MORGAN 22/3, Ferencz, Takács K. 14/6, TOLBERT 17, KONATE 13/3. Csere: DJOGO 23/6, Doktor, Kiss M., Herczeg 1, Schmera. Edző: Kocsis Tamás . Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–10, 5. p.: 10–10, 10. p.: 18–21, 12. p.: 28–25, 17. p.: 39–45, 19. p.: 49–52, 25. p.: 53–66, 30. p.: 73–70, 33. p.: 81–74, 37. p.: 90–80. Kipontozódott: Doktor (32.), Morgan (38.), Takács K. (39.), Konate (40.). Kiállítva: Polutak (39.).

Váradi Kornél: — Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez, nehéz helyzetből jöttünk, a mérkőzés közben még nehezebb helyzetbe kerültünk, de azt gondolom, hogy megmutattuk a karakterünket, hogy hogyan tudunk harcolni egymásért. Külön köszönet azért, hogy mínusz 12-nél is a maximális támogatást kaptuk kívülről is, ami nagyon sok energiát adott nekünk. Ez az a karakter, ami ezt a csapatot jellemezte eddig, és ez az a csapat, amelyik így tud kosárlabdázni, nem hiába kaptunk a második félidőben összesen csak 38 pontot, hiszen sokkal agresszívabban védekeztünk. Ez a kulcs, ezen kell továbbmenni, és ugyanígy csapatként harcolni tovább, mert meg van minden tehetségünk.