A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a „Kincses Kultúróvoda 2023” pályázati felhívást, melyre a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda sikeresen pályázott – közölte az intézmény. A pályázat lehetőséget nyújt az epöli óvodának ahhoz, hogy megfelelő egyensúly tartásával sokszínű programokon vehessen részt a gyermekek. Ráadásul még tudatosabban vehetik igénybe az óvoda a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő és a közös együttműködést erősítő programokat.

Sás Károly pedagógus, író zenés meseprogramot adott elő a kultúra iránt érdeklődő fiatalságnak.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Felkeltik a gyermekekben a kultúra iránti érdeklődést

Kardos Boglárka óvodavezető, illetve Vágenszommer Orsolya közművelődési szakember, a könyvtár vezetője elmondta, hogy az eddigi rendezvények és tevékenységek is lehetőséget nyújtottak az élmény- és ismeretszerzésre is. A kulturális tartalmak beépültek az óvoda helyi programjába, melyek hatására a gyermekek később a magyar kultúra iránt élénken érdeklődő felnőttekké válhatnak.

Például a néphagyományok éltetése szellemében az óvodások többször is meglátogathatták a tájházat, ahol a lucázás népi szokás megismerése mellett a kalács- és mézeskalácssütés fortélyait is megismerték. Szakmai projekt keretében a budapesti Mezőgazdasági Múzeumban a pásztorkodás ősi tradícióját mutatták meg a kicsiknek, akik a karikás ostort és a juhászkampót is kezükbe vehették.

Az epöli könyvtár adott helyszínt Telegdi Ágnes: Barnabás mackói című kiállításának, a költészet napja alkalmából pedig Sás Károly, pedagógus, író zenés meseprogrammal készült az óvodásoknak.

Az eddig megvalósult foglalkozások, programok pozitívan hatnak a gyermekek személyiségének fejlődésére, egyben változatossá, színesebbé, gazdagabbá teszik az intézmény életét.