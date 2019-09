Az ország legstílusosabb, tardosi hölgye tudja, mitől ragyog igazán egy nő

Első alkalommal választottak Stíluskirálynőt a budapesti Benczúr Palotában. Az első helyen egy tardosi hölgy, Dezső Nikoletta végzett.

Tündérszépeink is sokat tanulhatnak Dezső Nikolettától, akit stluskirálynőnek választottak a minap. A tardosi hölgy, ahogy a legszebb Tündérszépeknek is lehetősége lesz rá, felkészítő táborban készült fel a versenyre. Példája mellett tanácsai a tunderszepek.hu-n jelentkezőknek és a nevezéssel még csak kacérkodóknak is hasznosak lehetnek, hiszen a tét nem kicsi: a 10 millió forint össznyereményű szépségversenyen valaki egy éves modellszerződést is kap majd.

– Akadtak kisebb önértékelési problémáim, ezen szerettem volna változtatni azzal, hogy kilépek a komfortzónámból – beszélt motivációjáról a Stíluskirálynő verseny harmincöt éven aluliak kategóriájának győztese, Dezső Nikoletta.

Nikoletta teljesen véletlenül bukkant rá az interneten a verseny hirdetésére. Úgy érezte, ez a lehetőség segíthet neki abban, hogy magabiztosabb legyen, így nem sokáig fontolgatta a jelentkezést.

Nikolettát arról is kérdeztük, mit tanácsol azoknak a nőknek, akik nem elégedettek külsejükkel.

– Az első és legfontosabb dolog az, hogy megismerjük a belsőnket. Lehetünk lazák, elegánsak, szolidak, a lényeg, hogy ezzel a külsőnk is harmóniában legyen, amelynek egyáltalán nem kell tökéletesnek lennie. Egyszerűen csak legyünk önmagunk. Ha a külsőnk és belsőnk is harmóniában van, akkor a külvilág számára ragyogni fogunk – fogalmazott.

Fontos a személyiség

Az éveken át Dundi és Dögös versenyeken zsűriző Kiszel Tünde a stíluskirálynő-választást sem hagyhatta ki. Az eseményen elmondta, a zsűrizéskor számára a kisugárzás, a személyiség a legfontosabb, valamint az, hogy a versenyző mennyire életvidám. Azt hangsúlyozta, számára egy hölgy akkor stílusos, ha ad az összhatásra. Kiemelte, a színpad nem csupán a fiataloknak való, hanem az érettebb korosztálynak is.

A versenyzők egy felkészítőtáborban is részt vettek. Nikoletta elmondta, nagyon kedves nőkkel ismerkedett meg: nem volt közöttük rivalizálás, segítették, tanácsokkal látták el egymást. A táborban megtanultak színpadon járni, sminkelni, öltözködni. Úgy vélte, ez utóbbi tudást a hétköznapokban is jól tudja majd hasznosítani. A felkészülés alatt ugyanis mindenkinek egyesével elemezték ki a testalkatát, kitérve arra, hogy milyen ruhadarabok előnyösek, illetve előnytelenek számukra, valamint a színválasztáshoz is kaptak tippeket. Hozzátette, ez idő alatt megtanulta: a hétköznapokban ugyancsak lehetünk stílusosak és gyönyörűek, akkor is, ha nem rendelkezünk tökéletes testalkattal.

A Stíluskirálynő választás két szervezője, Kovács Zsuzsanna és Lakatos Judit volt, akik eddig Dundi és Dögös szépségversenyeket rendeztek. Ezúttal azonban vékony, molett és telt hölgyek jelentkezését is várták. A résztvevők a közönségnek csak este mutatkoztak be, de már reggel kilenc órától készülődtek, gyakorolták a bevonulásukat. A sminket és a hajukat a helyszínen készítették el nekik, ez a folyamat is több órát vett igénybe. Mindenki a saját ruháját, cipőjét és kiegészítőit hozta magával az eseményre, mert a zsűri – amelyben Kiszel Tünde is helyet foglalt – azt akarta látni, hogy a hölgyek milyenek a hétköznapjaikban.

Nikoletta Kiszel Tündével is beszélgetett. Elmondása szerint kedves és intelligens nőt ismert meg személyében, aki támogató, segítőkész és érdeklődő volt.

Nikolettát a családja is támogatta.

– A párom, és barátnőm, Reni mindig mellettem álltak a verseny előtt és alatt is. Velem örültek, mikor boldog voltam, mikor kétségeim támadtak, akkor biztattak. Ők is részt vettek az eseményen és szurkoltak nekem – árulta el.