Az Erőműi-tó nem véletlenül a horgászok egyik kedvenc helye

Fotóinkat naplementekor készítettük az Erőműi-tónál, amely a horgászok egyik kedvenc helye a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében. A tavat az 1930-as években hozták létre az Által-ér segítségével.

A mesterségesen kotort medencét felduzzasztották, majd terelőgátakat telepítettek bele, amelyek az erőmű hűtésére szolgáló, a tóban cirkuláló vizet vezették meg. Több évtizedes fennállása alatt a tavat sosem eresztették vagy halászták le. 2004 végéig meleg vizes tóként működött, azonban a Bánhidai II Erőmű leállása óta hideg vizű a tó – írja a provertes.hu.

A horgászok nagy örömére a tó halállománya meglehetően színes, hiszen az összes nagy kedvencük megtalálható benne. Ilyen például a ponty, a csuka, a süllő, a harcsa, a keszeg, a kárász, a compó, vagy akár a busa. Emiatt nem is olyan meglepő, hogy rengeteg pecás választja ezt a tavat.

Legyen öné a hónap fogása!

Elindult virtuális horgászjátékunk, amelyben a 24 Óra és a Kemma.hu arra kéri a Komárom-Esztergom megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb horgásztörténeteiket. Látogatóink szavazatai alapján júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét!

Éppen ennek apropójából várjuk olvasóink itteni horgásztörténeteit is. Küldjék be a nagy fogásokról készült képeket, sztorikat és nyerjenek, hiszen a hónap fogása második fordulójában is értékes nyeremények találnak gazdára.

Az augusztusi fődíjért érkező szavazatokat szeptember 7-ig fogadjuk. A Hónap Fogása címért versenyző, három legtöbb szavazatot szerző versenyzőt a 24 Óra szeptember 11-én megjelenő számában mutatjuk be, benevezett fogásaik mellé csatolt történeteikkel együtt.