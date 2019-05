Sikerrel rendezték a Kismosó-patak medrét, melyen tanösvény is lett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly nyár végén, ősz elején kezdődött a Kismosó-patak és környékének rehabilitációja, mederrekonstrukciója. A munkálatok a forrásmedence feltárásával kezdődtek, május 24-én pénteken pedig már a Forrás tanösvénnyel „kiegészült” sikeres mederrendezést ünnepelhették a létesítmény átadásán megjelentek.

Miért Kismosó?

A patak „Kismosó” elnevezés onnan ered, hogy a helyszínen kiépített forrásmedencében egykor naponta mintegy 725 köbméter kristálytiszta, 18,5 Celsius-fokos karsztvíz tört fel. A környéken élő háziasszonyok rendszeresen idejártak ruhát mosni, miközben több Komáromi és Nagykert utcai porta végében is kialakítottak kisebb-nagyobb úgynevezett mosómedencéket.

A Kismosó-patak kálváriája a ’90-es évekig nyúlik. A környékbeli bányaművelés felhagyása után a leapadt karsztvíznívó emelkedni kezdett. A visszatérő források pedig azóta is folyamatos problémát jelentenek a városban. Napjainkra azonban az egykori havária helyzetből összetett és összehangolt szakszerű védekezés lett. A források megfékezéséhez állami források is kellettek. Ezekkel a pénzekkel eddig jól sáfárkodott Tata. Ennek „kézzelfogható” példáját láthattuk tegnap is, a Kismosó-patak mederrendezésénél, amelyet tájékoztató keretében „adtak át”.