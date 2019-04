Esztergomi fotóssal mutatták meg a motorosok: aranyból van a szívük

A motorosok is lehetnek angyalok,, pláne, ha neves művész is csatlakozik hozzájuk. A kétkerekűek jótékonysági akciójához idén egy neves fotóművész is csatlakozott.

A felvonulás mellett jótékonysági fotólicittel egészül ki a Motorosok is lehetnek Angyalok gyűjtése az esztergomi kórház számára. Az esztergomi fotós, Fodor Emil ajánlotta fel a tavalyi Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázaton díjnyertes alkotását, melynek címe: Esztergom- minimal. A különleges fénykép a fotópályázat „Esztergom" témakörében nyerte el az első díjat. A 60 X 40 centiméteres kép egy zárt sorozatú kiadás egyedi példánya, melyet az alkotó sorszámmal és kézjegyével látta el. A díjnyertes művészi fotóra licitálni lehet majd június 1-jétől június 20-án 19 óráig lehet licitálni a Motorosok is lehetnek Angyalok Facebook oldalán keresztül. A leütési összeget a fotós teljes egészében az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak ajánlja fel. A képet pedig a június 22-i, jubileumi jótékonysági motoros felvonuláson adják át át leendő tulajdonosának.