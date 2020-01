Megváratta a szüleit Tatabánya első újévi babája, Bíborka

Az újév első tatabányai babáját köszöntötték pénteken a Szent Borbála Kórházban. Dudás Bíborka 3440 grammal, 50 centivel született január 1-én 9 óra 15 perckor.

Szűcsné Posztovics Ilona, tatabánya polgármestere adta át a város ajándékát a családnak. A kis Bíborka egy pelenkacsomagot kapott, amiben cumisüveg, kiszokni és babajáték is volt. Az édesanyának pedig elárulta a polgármester, hogy a Tatabánya 70 program keretében idén is annyi ezer forintot kap minden helyi baba, ahány éves a város.

Bíborka Molnár Ramóna Rozália és Dudás Ferenc első gyermeke. A fiatal pár nagy izgalommal várta a pici érkezését. Aki igencsak megvárakoztatta szüleit.

– December 28-ra voltam kiírva, végül szilveszter este kezdődtek a fájások. Bementünk a kórházba, de akkor még hazaküldtek minket. Hajnalra azonban felerősödtek így már biztosak voltunk benne, hogy újévi baba lesz – mondta boldogan az édesanya. Molnár Ramóna Rózália, aki elárulta, hogy sokat segített, hogy az édesapa, Dudás Ferenc, és az újdonsült nagymama is végig bent volt mellette a szülőszobán. Bár az apuka 12 évig mentőzött mégsem tudta nyugalommal várni első gyermeke érkezését.

– Nagyon izgultam, bár ezt próbáltam a párom előtt leplezni, kevés sikerrel – nevetett az újdonsült apuka, akinek nem volt kérdés, hogy végig párja mellett marad.

– Tudtuk, hogy nagyon meg fogja viselni a szülés. Ezért is döntöttük el, hogy amíg lehet bent leszek mellette. Mivel mentőztem, nem tartottam attól, hogy elájulok a műtőben. Azonban mégsem tudtam teljesen nyugodt maradni, főleg az a tehetetlenség viselt meg, hogy láttam a páromon mennyire szenved én meg nem tudtam rajta segíteni. De Bíborka érkezése egy pillanat alatt elfeledtetett velünk minden fájdalmat – emlékszik vissza Feco, aki azóta sem szívesen válik meg gyermekétől. Az ünnepélyes köszöntő alatt is végig az édesapa erős, ölelő karjaiban aludt a kislány. Mind az anyuka, mind az apuka nagyon hálás a kórház orvosainak és a nővéreinek is.

– Maximális figyelmet és segítséget kapunk az elejétől fogva. Nekem nem volt fogadott orvosom, de egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy emiatt hátrány érne. Bátran merem ajánlani minden kismamának és kispapának a kórházat akik babát várnak, vagy terveznek – mondta az édesanya, aki kislánya mellé később szeretne még majd egy kisfiút is.