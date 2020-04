A tatabányai tévé vezetője vitatja, az alpolgármester támogatja a szerződésmegszüntetést

A tatabányai polgármester felmondta közösségi televízióval eddig fennálló szerződést. A döntéssel alpolgármestere egyetért, többen viszont nem.

A járványügyi veszélyhelyzet nem ad lehetőséget egy ilyen döntés meghozatalára. Ezt állítja Molnár József, a helyi televízió stúdióvezetője annak kapcsán, hogy mint megírtuk: Szücsné Posztovics Ilona felmondta a helyi televízió szerződését. A stúdióvezető szerint a polgármester veszélyhelyzetben sem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, ha annak szolgáltatása a települést érinti. Molnár József hangsúlyozta: a döntéstől függetlenül továbbra is törekednek a korrekt és pontos, kétoldalú tájékoztatásra. A helyi tévé ügyében többen is véleményt nyilvánítottak.

Lusztig Péter (DK) alpolgármester támogatja, Vajda Krisztián Ferenc, a Mi Hazánk Mozgalom helyi vezetője ellenzi Szücsné Posztovics Ilona polgármester pénteki döntését, amellyel felmondta a helyi közösségi televízióval eddig fennálló szerződést. Mint megírtuk: a járványhelyzet adta kiemelt polgármesteri jogkör lehetőséget adott a szerződésbontásra többségi képviselői akarat nélkül is. A fő oknak azt jelölte meg a városvezető, hogy szerinte a városi médium a hivatal munkatársainak áldozatos munkáját hangulatkeltő, megtévesztő és félrevezető közlésekkel kommentálta.

Vajda Krisztián Ferenc, a Mi Hazánk részéről úgy érzi, a döntés éppen a TKTV pártatlan működésének megszüntetését jelenti, s hogy ezt követi majd a polgármester kommunikációs stábjának kézi vezérléssel történő üzemeltetése a helyi tájékoztatásban. Furcsállja azt is, hogy a költségvetésről szóló közgyűlési vitában Lusztig Péter (DK) alpolgármester is elismerően szólt a tévé működéséről, most mégis támogatja a döntést.

Szücsné Posztovics Ilona a mai napon bejelentette, hogy a járvány veszély miatt ráruházott rendkívüli jogköreit arra… Közzétette: Mi Hazánk Tatabánya – 2020. április 3., péntek

Lusztig Péter a februári közgyűlésen valóban azt mondta, hogy a tévé szerkesztési gyakorlata ellen nincs kifogása, csak az átláthatósággal (a videón 1:14-től).

Most azonban már azt írta a döntés kapcsán, hogy szerinte nem pártatlan a televízió. Úgy érzi, hogy a kampányban nem kaptak elég teret, ha pedig igen, akkor lejárató riportokat közöltek a polgármesterről. Hozzátette: nem szeretnék a városlakók adójából finanszírozni a Forrás Rádió működését sem, ezt inkább a tulajdonosaira bíznák. Bejegyzésében úgy összegez, hogy az Összefogás pártjai egyetértenek vele és támogatják a polgármester döntését.

Nyilt levél a TKTV vezetőinekTisztelt TKTV Szerkesztősége!Érdeklődéssel figyelem az interneten és a 24 órában… Közzétette: Lusztig Péter Alpolgármester Tatabánya – 2020. április 5., vasárnap

A televízió közzétette, hogy a veszélyhelyzetben a polgármester adatigényléssel fordult hozzájuk, hogy megtudja: az elmúlt fél évben tudósításaikban kik és mennyi ideig szólaltak meg. Mint írják: Szücsné Posztovics Ilona az említett időszakban összesen 81 anyagban szerepelt, 256 percben fejtette ki mondanivalóját. A járványhelyzetben ugyanakkor azt jelezte, hogy nem szeretne stúdióbeszélgetéseinken részt venni, helyette kreativitást és rugalmasságot kért.