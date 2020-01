Gyermekorvosnak köszönhető a tatabányai kórház különleges mentőautó-kiállítása

Csaknem 70 mentőautó-makett van kiállítva a tatabányai Szent Borbála Kórház gyerekosztályán. Az üvegvitrin mögött a legkülönfélébb helyekről származó kisautókat csodálhatják meg a látogatók. A gyűjtemény gazdája, Dr. Osvai Máté maga is mentőorvosnak készült, de végül a gyermekgyógyászat mellett döntött. Egykori szenvedélyének bizonyítékait pedig a kórháznak adományozta.

A legkisebb mentőautó csupán akkora, mint egy ötforintos. Találhatunk Dél-Koreából, Amerikából, Afrikából származó darabokat is. Dr. Osvai Máté az első mentőautó-maketteket még az egyetem alatt kapta évfolyamtársaitól. Utána már tudatosan ő is keresni kezdte a különlegesebb darabokat. Ismerősei is segítették a gyűjtésben, például egy barátja nagymamája még horgolt is neki egy szirénás autót.

– Az érettségi utáni héten, még 2004-ben az esztergomi mentőállomásra kerültem. Itt megcsináltam a mentőápolói tanfolyamot, majd elkezdtem dolgozni mentőápolóként. Fantasztikus társaság volt, nagyon jó kollégákkal. Egyből beleszerettem a mentőzésbe – kezdte a történetet a gyerekorvos, aki ezután születésnapjára is mentőautó alakú tortát és makett mentőautót kapott.

– Amikor elkezdtem az orvosit, még mindig részmunkaidőben dolgoztam a mentőknél. Aztán elkezdtek gyűlni a mentőautók az asztalomon. Ezt látták az évfolyamtársaim is, és amikor az egyikük elutazott Dél-Koreába, egy ottani darabot hozott nekem. Akkor döntöttem úgy, hogy elkezdem gyűjteni őket – mesélte Dr. Osvai Máté, akinek onnantól kezdve a barátai külföldi útjukról sorra hozták a különféle mentőautókat. – Van autóm Dél-Koreából, Japánból, Brazíliából, Olasz- és Görögországból, Tajvanról. Én pedig az interneten és a boltokból vásároltam. Van olyan darab, ami akkora, mint egy ötforintos. A legnagyobb pedig egy gránittömbből van kifaragva, van vagy tíz kilo­gramm. Az a mérete miatt nem is került bele a kiállított gyűjteménybe. De van mentőautóm mézeskalácsból, fából, kőből, sőt, ólomból is – sorolta a gyerekorvos, aki ezek után már a különböző mentős tárgyakat is elkezdte gyűjteni.

Dr. Osvai Máté végül úgy döntött: ne csak ő nézegethesse otthon a 91 darabból álló gyűjteményét, ezért megkérdezte a gyermekosztály vezetőjét, hogy kitehetik-e a mentőautókat, hogy a gyerekek is gyönyörködhessenek benne. A Vértes Agorája munkatársai ajánlották fel a vitrint, amely végül otthont ad a több mint 70 mentőautónak.