A tankágyúval szétlőtt busz áldozataira emlékeztek Esztergomban

A 64 évvel ezelőtt történt helyi események egyik fő helyszíne a Sötétkapu alagútnál volt, ahol a hadosztályparancsnokság épületéhez érkezett, fegyvertelen forradalmárokkal teli buszba tankkal lőttek a katonák. A robbanás után a még élve maradt civilekre a hadosztályparancsnokság épületéből géppuskákkal lőttek.

A katonák tizennégy embert gyilkoltak le itt, a sebesültek számát közel hatvanra teszik a történészek. A sebesülteket a város lakói gyalog és járművekkel a városi kórházba szállították, melynek sebészetén megkezdték a súlyos és könnyebb sérültek ellátását. Az áldozatok emlékére kialakított helyen, a Sötétkapu észak-nyugati végénél lévő téren a mártírszobor mellett a tizennégy áldozat neve és életkora is olvasható az 1991 októberében felállított márványtáblán.

A tragédia helyszínén ezúttal Esztergom képviselőtestületének tagjai mellett többek élén Völner Pál országgyűlési képviselő, Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés alelnöke, Hernádi Ádám polgármester, Rákay Philip, kommunikációs szakember, Retkes János, a Magyar Közösség Pártja párkányi elnöke, Horváth- Szeder Gábor, a járási hivatal vezetője, továbbá Hégli Krisztián, a Fidelitas esztergomi csoportjának első embere koszorúzott, illetve helyezett el mécsest az áldozatok emlékművénél.

Az esztergomi hagyományok alapján október 26-án mindig nagy megemlékezést tartanak az 56-os tragédiát felidézve, de ezúttal csupán Pálmai József tanár moderálásában tartották meg a szerény ünnepséget. Az emlékezésen a Himnusz után a koszorúzás következett, végül a Szózattal zárult a rendezvény.

Az is a helyi tradíciók része már több éve, hogy a megemlékező közönség a mártíremlékműnél tartandó esemény után átvonul a Sötétkapu alagúton, melynek dél-keleti végénél található Mindszenty József hercegprímás nagyméretű bronzszobra. Itt ugyancsak rövid megemlékezéssel éltek a résztvevők, melynek során Pálmai Árpád röviden elbeszélte Mindszenty József életútját, benne a forradalomban betöltött szerepét, s későbbi jelentőségét.

Október 23-ától 26-áig

A forradalom híre már október 23-án megérkezett Esztergomba, ugyanakkor az esztergomi gyárak munkásai és az ipari iskolák tanulói a szélesebb közönséggel együtt október 26-án kezdtek tüntetésbe először a főtéren, majd egy busszal a Sötétkapunál lévő hadosztályparancsoksághoz indultak, hogy kérjék a magyar katonákat, hogy álljanak át a forradalom oldalára. A Sötétkapunál történt mészárlás után több tucat sebesültet szállítottak a város kórházának sebészetére, hogy ott megkezdjék az életmentő műtéteket. A Vaszary Kolos Kórház egykori sebészeti osztálya épületének falán most is ott áll az az emléktábla, mely erről az epizódról szól. Esztergom vezetése korábban ennél az emléktáblánál is koszorúzott.