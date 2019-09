A Szemétirtók ismét megpucolták Dorogot a szeméttől

Az önkéntes csapat ezúttal a Hősök terén akciózott. A kezdeményezéshez csatlakoztak a lakók is, így szebbé varázsolták a környéket.

Az önkéntes szemétszedők, a Szemétirtók csapata rendszeresen tisztítja meg a dorogi frekventált helyeket. Ezúttal a Hősök terét pucolták meg a szeméttől szeptember 14-én szombaton. Mint Lieber Tamástól, a Szemétirtók vezetőjétől megtudtuk, a mostani akcióra barátok, ismerősök és a Hősök terén lakók gyűltek össze, és közel harmincan vállalkoztak arra, hogy a lakótelep igen szemetessé vált környezetét rendbe tegyék.

– Ez nem kimondottan a Szemétirtók rendezvénye volt, de a kezdeményezők, Süttő Péter és Lehoczki Tímea törekvéseivel magunk is egyetértettünk, ezért szívesen beszálltunk a munkába.

Mint Tamás kiemeli, a lakótelep forgalmas helyen, a várost átszelő Bécsi út mentén található, a környéken nagyon sok szemét gyűlt össze.

– Bár azt gondolom, hogy ez nem csak ezzel függ össze, hiszen az épületek alagsorában számos üzlet, iroda is működik, és szerintem az itt dolgozók és lakók is felelősek környezetükért. Az épületek mellett, illetve előtt több, ráccsal lefedett pince-szellőzőakna található, ezek pedig sajnos szemétgyűjtőként funkcionálnak. Olyan régen takarították ezeket, de az is lehet, hogy még soha, hogy a 1,5-2 méter mély aknák egyötödét szemét töltötte ki.

A kis csapat rengeteg cigicsikket, italos dobozt, valamint vélhetően a helyi gyógyszertárból származó üres gyógyszeres leveleket gyűjtött össze. A besodródó falevelekből és egyéb szerves anyagokból tetemes mennyiségű humusz is képződött, amely önálló ökoszisztémát tartott fent, különböző talajlakó rovarokkal, növényekkel. Volt, amelyik aknából kis fa nőtt ki, és már majdnem elérte a járda szintjét.

Az aknák mellett a lakótelep parkját is rendbe tették az önkéntesek. A lakótelep rendbetétele mellett a Bécsi út járdájának körülbelül 200 méteres szakaszát is szeméttelenítették. Az ott lévő buszmegálló sajnos már-már természetesnek mondható csikktengerét is felszámoltak.