A szárligeti sasbérc, amely nemcsak a panorámájáról híres

A sziklás csúcsú, alacsony Zuppa-hegy Szár és Szárliget között található, a Vértes peremén. Tetejéről a Nagy-Csákány oldalára, Tatabánya hegyeire és a Vértestől délre elterülő, sík felszínre nyílik kilátás.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet” bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a Zuppa-tető története:

Annak, aki a tatabányai vasútvonalon utazva a két község között kitekint az ablakon, szemet szúrhat egy meredek falú hegy közvetlenül a sínek mellett, melynek tetején jól láthatóak a fedetlen sziklák és egy kereszt. A régi elöregedett és tönkrement kereszt helyére tavaly márciusban, nagypénteken délben állította a Szentimrevárosi Egyesület (SZIE). Tevékenységüknek köszönhetően jelenleg hét fakereszt magasodik hegységeinkben, a Vértestől a Bükkig.