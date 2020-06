Lőrincz Kálmán vezérezredes bevallása szerint legszebb szolgálati éveit Tatán töltötte. A HM Zrínyi Katonai Filmstúdió filmet is készített vele, amelyben érdekes történeteket mesél tatai időszakáról.

Harminc esztendeje, hogy az 1989-es rendszerváltás következményeként megkezdődött a haderő gyökeres átalakítása. A kormány a Magyar Honvédség parancsnokává Lőrincz Kálmán vezérezredest, az 5. Hadsereg parancsnokát nevezte ki, hármas követelménnyel. Az új védelmi koncepciónak megfelelően át kellett alakítani a haderőt és annak vezetését. Erről az időszakról készített filmet a HM Zrínyi Katonai Filmstúdió – a Tatához ezer szállal kötődő – Lőrincz Kálmán vezérezredessel, aki számtalan élményt mesélt el legszebb katonai éveiről, amelyet Tatán töltött.

Nyugdíjba vonulásakor, a búcsúztatóján 1994 márciusában a 24 Órának sikerült a vezérezredest egy villáminterjú erejéig elkapni, aki akkor eképp vélekedett Tatán eltöltött időszakáról:

„Az az öt esztendő, amit a tatai helyőrségben töltöttem, életem csúcsa volt. Itt lettem tábornok… nyolcvankettőben, s alig negyvenévesen parancsnok is. Jó emlékezni rá, hogy csodálatos tisztikarral dolgozhattam együtt. Nem udvariasságból mondom: lelkem-szívem ideköt.”

De ne rohanjunk ennyire előre, kezdjük a legelején. A vezérezredes a katonai stúdió által készített filmben számtalan érdekes emléket és történetet említ, amelyekből kiderül, hogy milyen vezető is volt ő valójában.

Kinevezésekor a miniszter azt a parancsot adta Kálmánnak, hogy teremtsen tisztes vezetési rendet, és váljon az 5. Hadsereg csapásmérő erejévé a 11. Páncélos Hadosztály. Erre két éves határidőt jelölt ki a miniszter és szigorú ellenőrzést. Kálmán annyira komolyan vette az elhangzottakat, hogy szinte minden pillanatát a katonái mellett töltötte.

Óriási feladattal kezdődött a tatai karrier

Vezérkari Akadémia Moszkvában

Tanuló évek jöttek a Szovjetunió Vezérkari Akadémiáján Moszkvában. Ezt akkoriban a katonatiszti karnak alig egy százaléka végezte. Beosztásokhoz volt kötve. Hadműveleti művészet és hadászat volt a terítéken őrült ütemben és mennyiségben. Az oktatás legnagyobb értékét jelentette, hogy a kurzusokat tapasztalt tábornokok tartották.

– A légierő kurzust egy idős altábornagy tartotta nekünk, kétszeres Szovjetunió hőse, aki a Ladoga-tó felett óriási csatákat folytatott és majdnem két repülő ezredet veszített el fiatal pilótákkal együtt a németekkel szembeni ütközetben.

Lőrincz Kálmán három évet töltött Zalaegerszegen hadosztály törzsfőnökként. Egy késő este felrendelték a miniszterhez, ahol az egész katonai vezetés jelen volt. Ekkor még nem sejtette, hogy azért hívatták, mert kinevezték a 11. Páncélos Hadosztály parancsnokának. Helyben alezredesből ezredessé léptették elő. Ez volt az a pillanat amely megpecsételte, hogy Lőrincz Kálmán Tatán fog szolgálatot teljesíteni.

– Minden ezredszintű gyakorlatot én vezettem. Nem engedtem ki a kezemből, megtehettem volna, mert ezeket vezethette volna a helyettesem vagy éppen a törzsfőnök is. Emiatt volt olyan év, hogy 150 napot voltam távol a családomtól. A szabadságomat az 5 év alatt egyszer sem tudtam kivenni. Volt olyan, hogy az egyik ezredem kirakott a tatai vasútállomáson, már rakott is be a másik. Hazamentem megfürödtem, megnéztem a családomat és már mentem is a következő gyakorlatra – mesélte még mindig nagy elszántsággal az arcán a vezérezredes.

Amikor már mindenki parancsnokként tisztel

Lőrincz Kálmán parancsnokká válásához a legnagyobb és legértékesebb tapasztalatokat a hadosztályparancsnoki beosztása adta. Elmondása szerint háromszor lesz valaki parancsnok. Először amikor kineveznek jogilag, másodszor amikor annak tartanak, és a harmadik, amikor már saját magadat is annak kezded tartani.

– Én ezt megéltem. A parancsnoki épület alatt volt az ügyeletes tiszti szoba. Tatán a parancsnoki szobának van egy erkélye. Most a fiam van abban a szobában. Hallottam amikor midig kérdezgették a tisztek, hogy bent van az ezredes? Bent van a Lőrincz? Eltelt egy év, amikor egyszer csak már azt hallottam, hogy bent van a parancsnok? Na az volt az elfogadási szakasz, akkor már nem Lőrincz voltam, már nem ezredes voltam, hanem parancsnok – emlékezett mosolyogva az egykori vezető.

Első lépések a tiszti pályán Rétságon

A tiszti iskola elvégzése után Lőrincz Kálmán Rétságra került a 31. Harckocsi Ezredhez. Itt hét éven át keresztül teljesített szolgálatot. Alegységparancsnokként kezdte és ezred hadműveleti tisztként fejezte be.

– Ott tanultam meg leginkább a katonákkal és a gépekkel való együttes foglalkozást. Egyik meghatározó beosztásom a harckocsiszázad parancsnoki beosztás volt. Együtt élni az állománnyal, az eszközökkel nap mint nap a gyakorlótereken télben, nyárban az egy kőkemény férfias dolog, amely rengeteg tapasztalatot adott. Soha nem akartam más lenni, csak jó magyar katona – emlékezett vissza az egykori katonai vezető.

Eltelt két év és érkezett a beígért hatalmas miniszteri szemle. Óriási riadóval kezdődött, minden csapatnak más-más feladattal. A törzstisztek felének lőni kellett, a másik felének testnevelési feladatot végrehajtani.

– Úgy döntöttem én is futok. Nem volt ez számomra kötelező, sem rám erőltetett dolog. Átöltöztem gatyára, trikóra és már futottam is a 800 métert, mint az állat. Utána kérdezték, hogy én miért is mentem futni. Erre azt válaszoltam, hogy azért, mert állandóan velük vagyok, hát a harcban is velük leszek – mesélte a vezérezredes.

A szemle végén hátra volt még a dunai átkelés. A katonák már nagyon fáradtak voltak, de fegyelmezetten Lőrincz Kálmán irányításával végrehajtották a feladatot. Mikor mindenki azt hitte, hogy fellélegezhet érkezett a hír, hogy víz alatti átkelést kell elvégezni Csornánál a kiképzési terv szerint. Már csak a kivonulás és a megszervezés is óriási munkát igényelt. A feladatot azonban végre kellett hajtani. Természetesen Lőrincz Kálmán is kiment, hogy a katonái mellett lehessen. Olyat tett, amely sok mindent elárul vezetői kvalitásáról.

Az erkölcsi és szakmai példamutatásnak mindig óriási ereje van

– Eljutott hozzám a híre, hogy néhány századparancsnok már be sem akar szállni a tankba. Szóltam, hogy adjanak egy fekete overált, bemegyek én a következő tankkal. Feltűnést nem keltettem, gondolták valamelyik tiszt vagy ellenőr. Elindultunk, gyönyörűen átértünk hibátlanul a túloldalra. Azt mondtam a kocsiparancsnoknak, hogy magát előléptetem őrvezetővé, tíz perc múlva varrja fel a csillagot. Megtudták, hogy bent van a tábornok úr és már szálltak is be a tankokba a tisztek végrehajtani a feladatot – emlékezett vissza Lőrincz Kálmán.

A vezérkar tetszését is elnyerték a látottak. 37 év után az első élenjáró hadosztálycímet is kiosztották. Lőrincz Kálmánt elküldték a fáradt vezetők tanfolyamára, onnan pedig kinevezték tábornoknak. 1989 márciusában kinevezték az 5. Hadsereg parancsnokává, majd nem sokkal később novemberben újból hívatták, amikor is kinevezték a Magyar Honvédség parancsnokává.