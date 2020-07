A kántor nélküli zongorának is csodájára járnak Gyermelyen

Felújították a református templomot, a parókiát. Különleges, kántor nélküli zongora kíséri az istentiszteleteken az éneklőket. A temetőben több beruházást hajtott végre a helyi önkormányzat, a hívők és a támogatók adományainak segítségével. A Gyermelyi Református Egyházközség gondnokát, Végh Zsigmondot faggattuk beruházásokról, civil kapcsolatairól.

A hőség elől a falu központjában lévő református templomba menekültünk. Gyönyörű, hófehér falak, tisztaság, csend vett körül bennünket. Végh Zsigmond, a Gyermelyi Református Egyházközség gondnoka az elmúlt húsz év jelentősebb eseményeit, beruházásait foglalta össze. Húsz éve segédként kezdett tevékenykedni, 2012-től a református gyülekezet ingatlanainak első számú gondnoka.

– Miután az önkormányzat az egyházunk kezelésére bízta a református temetőben álló ravatalozót, 2008-ban megkezdtük a felújítását – meséli. – Csaknem kilencmillió forintból kialakítottunk egy tetővel védett, szilárd burkolatú területet kapuval, bejáróval. A település vezetőivel kiváló a kapcsolatunk. Füvet nyírnak, segítenek a terület takarításában.

Később az egyház a templom felújítására nyújtott be pályázatot. A szigetelés mellett a nyílászárókat cserélték ki 2012-ben. A 14 milliós pályázati támogatást nyolcmilliós adománnyal sikerült kiegészíteniük, így elkészülhetett a cinterem, a templom körüli udvar is.

Két évvel később a parókiát szegélyező kőkerítés és az udvar szépült meg. Akadálymentesített járdákat is kiépítettek egy 16 milliós pályázati támogatásból, amelyhez ismét tettek önerőt is.

Sok kisebb értékű pályázatuk is volt az elmúlt években. Az egyik legkülönlegesebb az Organize beszerzése volt. Ez egy különleges zongora, amely rendelkezik hagyományos billentyűkkel, de kántoruk nem lévén, egy számítógépes rendszer is kapcsolódik hozzá. Az adatbázisában szerepel a reformátusok 511 dicsérő éneke, amely istentisztelet közben egy távirányítóval elindítható. Kántor nélküli zongorakíséret. Talán a csodás szerkezetnek is köszönhető, hogy olyanok is tartanak itt keresztelőt, akik nem tartoznak a gyülekezethez, de hallottak a közösségről, a lelkészről, a tizennyolc éve itt szolgáló Petró Klaudiáról.

A templom után ismét a református temető szépítésén dolgozott a közösség. Tavaly elkezdték önerőből építeni a járdákat és a gyalogutakat. Ahogy volt pénzük, úgy haladtak. A folyamatot felgyorsította egy ötmillió forintos pályázat, így két díszkutat is telepítettek. Ezt az önkormányzat kiegészítette 1,9 millióval, ebből a bejárathoz vezető feljárót is kikövezték.

A gyülekezet csaknem négyszáz fős. Gyermely mellett a szomoriak is idetartoznak. Zsigmond meséli: nagyon nehezen élte meg a vírus okozta bezártságot. A gyülekezet és a munkája mellett a Gyermelyi Dalárda alapítója is. Amíg nem voltak összejövetelek, a közösségi oldalon próbálták tartani a kapcsolatot.

– Ha az ember énekel, duplán imádkozik – vallja, ezért alig várta, hogy végre a gyülekezetben énekelhessen. – A templom magamért, a belső békéért; a dalárda a közösségért, a barátokért fontos számomra – mondja Zsigmond, akinek a munkája, a civil tennivalói mellett sok feladatot ad két gyermeke és hat unokája is.