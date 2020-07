A járvány sem állította meg a pilismarótiakat a munkában

Viszonylag könnyen átvészelték a koronavírus-járványt Pilismaróton: a védekezés és az idősek ellátása mellett tovább folytak a fejlesztések, a község pedig továbbra is jó úton halad előre.

Márciusban a veszélyhelyzet kihirdetése után megállt az élet itthon. A pi­lismaróti iskolában átálltak a digitális oktatásra, de a helyi óvodában is alkalmazkodtak a különleges helyzethez. Az óvodapedagógusok igyekeztek tartalommal megtölteni az „online óvodát”. A reggeli jógától kezdve az ebéd utáni meseolvasásig egész napos foglalkozásokat tartottak a gyermekeknek.

Mivel az új típusú koronavírus leginkább az idősebb korosztály számára veszélyes, ezért a szomszédok, a falubeliek igyekeztek segíteni a nyugdíjasoknak. Természetesen az önkormányzat is kivette a részét a feladatokból: aki hozzájuk fordult, annak települési támogatással, élelmiszercsomaggal is segítettek, továbbá a hivatali alkalmazottak bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban és ügyintézésben is segédkeztek.

11 fő igényelt gyermek­étkeztetést, melyet sikeresen megszerveztek és le is bonyolítottak. Sőt három, pilismaróti tartózkodási engedéllyel rendelkező, de budapesti­nek számító kisgyermek étkeztetését is ellátták. Az óvoda már újra fogad gyermekeket, az intézmény a nyári tanrend szerint tart nyitva. Naponta 25–28 kicsivel foglalkoznak az óvodapedagógusok, augusztusban csak három napos leállást terveznek. Akkor szükségszerű karbantartásokat, és alapos fertőtlenítést is fognak végezni.

Az év első fele nemcsak a védekezésről, hanem a beruházásokról is szólt. Elkészült a Dózsa György utca több mint négyszáz méteres szakaszának felújítása, a lakosok, az iskolába, az óvodába és a sportcsarnokba járók legnagyobb örömére. Néhány méterre a Dózsa György utcai kereszteződéstől található a Dobozy Mihály Művelődési Ház, mely szintén átalakításon megy keresztül.

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében pályázott az épület tetőszerkezetének korszerűsítésére, az elnyert 15 millió forintnyi összeghez 4 millió forint önrészt tettek hozzá. A tető már elkészült, már csak a fűtési rendszer modernizálása és az új radiátorok felszerelése van hátra. Szintén a Magyar Falu Program keretében nyertek ötmillió forintot kültéri óvodai játékok beszerzésére. Úgy tudjuk, hogy a cég a járvány miatti rendkívüli helyzetre való tekintettel kért egy kis haladékot, de legkésőbb ősszel megérkeznek az eszközök.

A település szerencsés helyzetben van, hiszen a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogatói döntésének köszönhetően több, régi igényeket kielégítő projekt is megvalósulhat. A községi önkormányzat korábban Dömössel közösen pályázott a két község orvosi rendelőjének felújítására. Pilismarót mintegy 54 millió forintból és önkormányzati önrészből újíthatja fel az épületét, ahol a község háziorvosa mellett az iskola-egészségügyi és a védőnői szolgálat is működik.

A napokban kiírják a közbeszerzési eljárást. Mivel a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz nagy károkat tud okozni, ezért szintén TOP-os projekt keretén belül, 80 millió forintnyi támogatásból a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő egyeztetésével vízvisszatartó föld- és övárkokat építhetnek a Malom-patak lakott területen kívüli szakaszán.