A Gerecse csúcsai ölelik körbe a tardosi Malom-völgyet

A Gerecse Natúrpark egyik legnépszerűbb kirándulóhelye sok-sok éve a tardosi Malom-völgy. A kőbányászatáról, a vörös márványról híres Tardos községet a Gerecse Tájvédelmi Körzet szívében találjuk.

Elkezdődött a szavazás arról, hogy a megye 7 csodája közé melyek kerüljenek be a befutott jelölések közül. A 24 Órában és a Kemma.hu-n mind a húsz „csodajelöltet”bemutatjuk a szavazás végéig, önök pedig online és a lapban is megjelenő szavazólapon voksolhatnak, szavazatukkal pedig nyerhetnek is. Íme a tardosi Malom-völgy története:

A Tardosi-medencét a Gerecse legmagasabb hegyei koszorúzzák: a 633 méter magas Nagy-Gerecse, az 554 méter magas Öreg-Kovács és az 505 méter magas Gorba-tető. Tardos a Gerecse legmagasabban fekvő települése. A falutól alig egy kilométerre elhelyezkedő Malom-völgyi tó és környéke rendkívül népszerű kirándulóhely.

Az egyik különlegesség például, hogy a környező hegyek légterében fel-felbukkan a fokozottan védett parlagi sas óriási alakja. Az itteni erdők fokozottan védett növényfaja a kőrislevelű nagyezerjófű. Az erdőrezervátum különleges erdészeti kezelést tesz szükségessé. Ez teszi lehetővé sok úgynevezett holtfa megtartását, ami számos védett bogárfaj, köztük a havasi cincér számára alapvető fontosságú.

A környező erdők színpompás lepkefaja a hajnalpírlepke. Igen gazdag a környéken az odúlakó denevérfaunája. Nyári estéken gyakorta látni a Malom-völgyben a közönséges denevér vadászó egyedeit. Kevesen gondolják, hogy az itteni tó milyen fontos szerepet tölt be a különböző kétéltű fajok szaporodásában. A mintegy másfél kilométer hosszú Malom-völgyi Tanösvény mentén nyolc állomáshelyet alakítottak ki.

Autóval könnyen megközelíthető a helyszín, hiszen Tardos után gyakorlatilag már egyből a Malom-völgy következik. A parkolás sem jelent gondot, hiszen a büfé környékén elég nagy hely van autósoknak és motorosoknak egyaránt. Nem mellékesen: sok látogató egybehangzó véleménye szerint itt kapható a legfinomabb hekk.

A tanösvény útvonala a Malom-völgyi tó felé indul. Körülbelül félúton el kell indulni felfelé, a közeli hegy irányába. A kitaposott úttal párhuzamosan folyik egy aranyos kis patak, egyenesen bele a Malom-völgyi tóba. A tanösvény útvonalán kihelyezett tájékoztató táblákon számos tudnivalóval és játékos feladatokkal lehet találkozni.

Bátran végig lehet menni kisgyerekekkel is az útvonalon, mert mindjárt az első állomáson olyan kreatív megoldásokkal szembesülhetünk, amelyek le tudják kötni őket. A ­puzzle során békákat és Tardos címerét is kirakhatjuk. A memóriajáték lényege minél több pár megtalálása. Itt különböző fajok hangját is összehasonlíthatjuk, hiszen ha megnyomjuk a valamelyik állathoz tartozó gombot, egyből hallhatunk például zöld levelibéka-brekegést, vagy a holló hangját.

A tó jobb oldalán kell tovább haladnunk, körülbelül a feléig. A következő állomáson gyönyörű panoráma tárul elénk, ez egy olyan sziklás rész lesz, ahonnan már beláthatjuk a Gerecsét. Az 5-ös számú irányjelző tábla után hamarosan ki lehet érni egy rét szélére, majd érdemes a réten továbbmenni. A 6-os tábla után már átléphetünk a villanypásztor túlsó oldalára, ezután a 7-es állomást a villanypásztor sarkánál lehet megtalálni. Innen már lefelé vezet az út, viszont nagyon óvatosan kell haladni, mert elég meredek lejtőn kell leereszkedni.