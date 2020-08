A Duna Művészegyüttes különleges néptáncórákat tart megyénk településein

A Duna Művészegyüttes különleges, ingyenes néprajz- és néptáncórákat tart megyénk településein. A közelmúltban Etén jártak, nemrégiben pedig a súri nyári táboros gyerekek láthatták a rendhagyó, interaktív fellépést. A cél, hogy a történelmet minél jobban megpróbálják összekapcsolni a népi hagyományokkal. Legközelebb Kisbérre megy a társulat.

Már a fellépés előtt nagy volt a sürgés-forgás a súri kultúrházban. Repkedtek az alsószoknyák, csattantak a csizmák, készültek a táncosok a fellépésre. Ezúttal két előadással készültek. Először a számos Kárpát-medencei tájegység tánctípusát, az adott néprajzi tájegységek viseleteit, jellemző dallamait ismerhették meg a gyerekek, majd a második műsoron a hagyományos népi hangszereket és történetüket mutatták be.

A műsort egy narrátor vezette fel, aki pezsgő lendülettel, érdekes történetekkel, ismeretekkel tartotta fent a kicsik érdeklődését. Kérdéseivel a gyerekeket is ügyesen bevonta a műsorba, akik hangos nevetéssel jutalmazták törekvéseit. Többek között megtudhatták, hogy az 1848-as szabadságharcra is tánccal toborozták, németesen verbuválták a katonákat. Ez a ma is ismert verbunkos tánc, de Trianon és az elcsatolt területek is szóba kerültek. A karikázó táncok eredetét is megismerhették: a böjt 40 napjában ugyanis tiltották a táncot, ez azonban az énekkel kísért karikázóra nem vonatkozott.

Soós Gyula András, a férfi tánckar vezetője elmondta, hogy ha lehetőség van rá, a kicsiket is bevonják a táncba. Az előadás részeként bemutatják azokat a használati tárgyakat, amikkel a néptáncban is találkozhatunk: üveg, seprű, bot, cséphadaró, zsebkendő. Ezekkel próbálhatják meg a gyerekek is a tánclépéseket.

– Az interaktív zenés-táncos műsorral főleg a fiatalokat szólítjuk meg, de a felnőttek is nagyon élvezik. Az együttes és a narrátor segítségével különböző táncok, dallamok, viseletek, szokások, hangszerek elevenednek meg a színpadon – magyarázta Soós Gyula, aki szerint így a gyerekek sokkal jobban emlékeznek a tanultakra. – Az, hogy a történelmet összekapcsoljuk a népi hagyományokkal, táncokkal vagy a népviselettel, és mindezt egy érdekes, vidám keretben mutatjuk meg nekik, sokkal jobban megragad az emlékezetükben – vélekedett a táncos.