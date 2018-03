Könnyebben érettségizhetnek le a tatai gyermekpedagógusok

Érettségire felkészítő tanfolyamok indulnak felnőtteknek a tavasz folyamán Tatán, a volt piarista rendház Tanoda téri épületében a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának szervezésében.

A helyszín egyébként a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ otthona is, amely 2017. szeptember 8-án nyitotta meg a kapuit, és ahol a Soproni Egyetem Benedek Elek Karának csecsemő- és kisgyermeknevelő BA-képzése is folyik.

Szegedi Erika képzéskoordinátor a Kemma.hu-nak elmondta: a programmal főként a már a szakmában lévő csecsemőgondozókat vagy egyéb, óvoda-bölcsődei munkakörben dolgozókat célozták meg, de azok jelentkezését is várták, akik újra szeretnének érettségizni a továbbtanulásukat elősegítendő.

– A tavaszi képzés első tájékoztatóján már túl vagyunk, erre a magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből érettségizni szándékozókat vártuk. Ebben a körben tíz főt vontunk be a képzésbe – valamennyien pedagógusok, akik már a szakmában dolgoznak. A tavasz folyamán még egy tanfolyamunk indul, az idegennyelvi képzés, amelynek már előkészületei már folyamatban vannak, a tervek szerint március második felében el is indul. A nyelvi képzés nyelvvizsgát is fog adni, hogy a többletpont lehetősége meglegyen, és a kolléganők elérjék a felvételi ponthatárt. Ezenkívül a „kimeneti” feltétel is biztosítva van, ugyanis most már mindenkinek szüksége van a nyelvvizsgára a diploma megszerzéséhez. Fontos leszögezni, hogy ezek a százórás képzések teljesen ingyenesek, a tanfolyamnak nincsenek költségei a jelentkezők számára – mondta Szegedi Erika, majd hozzátette, a tanfolyamok kezdete előtt felmérték az igényeket, ez alapján választották ki az indított képzéseket.

Az elsőként útnak indított képzésen a Tatabányai Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma két tanára működik majd közre: Szabó-Turóczi Enikő a történelem, Harsai Tamás pedig a magyar nyelv és irodalom tantárggyal kapcsolatos ismereteket igyekszik majd átadni a leendő érettségizőknek. Az idegen nyelvi oktatók neve még nem ismert.

Szegedi Erikától azt is megtudtuk, hogy aki most lekésett a jelentkezéssel, nem maradt le semmiről, hiszen a pályázat 2020-ig tart, addig folyamatosan indulnak majd képzések. A tanfolyam résztvevői a nappali tagozatos középiskolásokkal együtt tesznek majd érettségi vizsgát, amelynek helyszínéül a legtöbb tatai és tatabányai középiskola szolgálhat. A tavaszi vizsgákra február 15-ig lehetett jelentkezni, így aki lemaradt, az őszi vizsgaidőpontokon is számot adhat tudásáról.

(Nyitókép: Shutterstock)