720 fölött van a fertőzöttek száma Komárom-Esztergom megyében

A koronavirus.gov.hu szeptember 25-i adatai szerint tizenegy új fertőzöttet regisztráltak Komárom-Esztergom megyében, ezzel 728-ra emelkedett a számuk.

Ahogy arról beszámoltunk, országosan 927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 22 127 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 9 beteg – heten közülük hetven év felettiek –, így az elhunytak száma 718 főre emelkedett, 4945-en pedig már meggyógyultak. Komárom-Esztergom megyében 11 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel 728-ra nőtt a számuk.

Ahogy a múlt heti adatokból kiderült, szeptember 14 és 20-a között már pénteken megdőlt az új fertőzöttek számának heti rekordja, amely a múlt hétfőtől vasárnapig tartó időszakban 150 új fertőzöttet jelent.

Szeptember elsején egyébként 336 fertőzöttet tartottak nyilván, ma pedig, 25 nappal később 728-at. A kettő között a különbség 392. Következő infógrafikánkon jól látható, hogy az elmúlt három hétben hogyan alakultak a napi új esetszámok.

A kormányzati tájékoztató oldal is emlékeztet rá, hogy szeptember 21-e hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

Kiemelik: a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Az iskolákban októbertől a tanároknak és a diákoknak csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.

Hozzátették, hogy szeptemberben hagyományos munkarendben, de szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődött el a tanév, csaknem hatezer köznevelési intézmény több, mint tizenháromezer feladatellátási helyén. Az Operatív Törzs jelenleg 28 óvodában és 8 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 194 osztálynál és 7 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt.