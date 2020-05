12 új koronavírusos: 234 fertőzöttet tartanak nyilván Komárom-Esztergomban

Egy nap alatt 12 új koronavírusos esetet regisztráltak Komárom-Esztergom megyében.

Komárom-Esztergom megyében 234-re nőtt a koronavírus-fertőzéssel nyilvántartottak száma május 23-ra. Ez az egy nappal korábbi adatokhoz képest 12-vel több beteget jelent. Országos szintén 3713-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt újabb 6 idős krónikus beteg. Ezzel 482 főre emelkedett az elhunytak száma, 1655-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1576 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 61 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 462 fő igényel kórházi kezelést, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen, írja a koronavirus.gov.hu.

Szomszédos megyéink adatit megnézve elmondható: Veszprémben és Győr-Moson-Sopronbanem nem nőtt a fertőzöttek száma, előbbiben 63-at, utóbbiban 84-et tartanak nyilván. Ferjében 355-ről 366-ra nőtt a coviddal regisztráltak száma. Százezer lakosra vetítve Komárom-Esztergomban 78,21 eset jut, Fejérben 87,62, a másik két megyében 18 illetve 19 alatti ez a szám.

A kormányzati tájékoztató oldal kiemelte: a védekezés második szakaszában vagyunk. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az életet. Hétfőtől vidéken és Pest megyében újabb enyhítések léptek életbe, és a fővárosban is megszűnt a kijárási korlátozás, de továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. A kórházi ellátások is fokozatosan újraindulnak. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend.