Továbbra is nagy a torlódás az M1-esen Budapest felé

Nehezen lehet haladni az M1-esen a főváros felé vezető oldalon.

Az útinform tájékoztatása szerint továbbra is rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5-ös útvonalon. Az alternatív útvonalnak közül többen is az M1-essel párhuzamos 1-es főutat választják, emiatt ott is helyenként lépésben halad a forgalom, főként az osztrák határ és Győr között.

Információink szerint az M1-es autópályán a megszokottnál sokkal többen haladnak Budapest irányába. A hegyeshalmi átkelőhelytől egészen a fővárosig lassú a haladás a sztrádán. Az M0-áson óriási dugóra kell számítani.

Az ellenkező oldalon azonban a fővárostól egészen Hegyeshalomig az M1-esen jól lehet haladni. A torlódásokban a koccanásos balesetekre és időszakos sávzárásokra számítani kell.

