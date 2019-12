11 év után elkapták a 83 éves leányvári nagymama kegyetlen gyilkosát

A februárban újraindított nyomozás során a feljavított DNS-nyomok egyértelműen bizonyították, hogy a gyilkosságot egy 39 éves piliscsévi férfi követte el.

Egy 11 éve lezáratlan leányvári gyilkosságot oldott meg a rendőrség – közölte a Készenléti Rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztályának vezetője szerdán a Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

Egy 83 éves asszonyt hozzátartozói találták holtan 2009. január 5-én leányvári házában. A házban talált nyomok, valamint a boncolás azt bizonyították, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta. Valószínűsíthető volt, hogy az elkövető az áldozatot bántalmazta és megfojtotta. Megállapították, hogy az idős nő kapuját megrongálták. A lakásban ugyanakkor kutatásra utaló jeleket nem találtak, valamint a házat saját kulccsal zárta be az elkövető.

A nyomozók Leányvár szinte minden lakóját meghallgatták, igazságügyi orvos-, genetikus- és nyomszakértőket rendeltek ki, ennek ellenére az emberölés elkövetésével gyanúsítható személyt nem sikerült beazonosítani, így a nyomozást 2010. december 27-én felfüggesztették.

A KR Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya február 6-án elrendelte a nyomozás tovább folytatását, miután az eljárás iratait újraértékelte. Az újra elindított nyomozás során kiderült, hogy a kaput az idős nő unokái törték be. így az egyértelművé vált, hogy nem történt erőszakos behatolás. Az asszony unokái annak idején a sajtóhoz fordultak. Egy, az asszony megtalálását a helyszínen végigkísérő szemtanú akkor arról beszélt, hogy az áldozatot az ő édesanyja találta meg, amikor január 5-én látogatóba ment az egyedül élő 83 éves nagymamához. Az idős nő nem nyitott ajtót, ezért segítséget hívott, hogy törjék be az ajtót. Amikor látták, hogy odabenn a néni kiterjedt vértócsákban a földön fekszik, kihívták a rendőrséget. Ekkor értesítették őt is, és később a hatósági tanú szerepét ő töltötte be. A falu orvosa és az először kiérkező két rendőr kezdetben balesetre gyanakodott. Órák teltek el, mire arra jutottak, hogy gyilkosság történhetett, és elkezdték rögzíteni a nyomokat.

Petőfi Attila főosztályvezető fővárosi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy így került képbe az asszony unokáinak ismerőse, L. László. aki jelenleg is börtönben van rablás miatt. A most 39 éves piliscsévi férfit még 2013-ban fogták el, mert egy nőt bántalmazott otthonában, majd kirabolta.



A férfi többször megfordult Leányváron, főleg barátait, ismerőseit látogatta meg, így járt az idős nő szomszédjában is, de jó viszonyban volt az elhunyt unokáival, sőt annak házába is bejáratos volt. A bűncselekmény helyszíni szemléjén rögzített biológiai nyomok értékelése és vizsgálata során felállított elkövetői, férfi DNS profil – a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Genetikai Intézetének szakértői véleménye alapján – L. Lászlótól származik. A főosztályvezető szerint a legnagyobb nehézség a bizonyítás volt, hiszen szükség volt a DNS-nyomok feljavítására. Ezek után vált egyértelművé, hogy L. László megfordult a házban.

L. Lászlót december 12-én a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Kezdetben tagadta a bűncselekmény elkövetését, sőt a gyanúsítás ellen is panasszal élt. Később azonban beismerte tettét. Elmondta, hogy ittas állapotban a nő unokáit akarta megvárni az idős nő házában, aki itallal és kávéval kínálta őt. A beszélgetés során összeszólalkoztak, és emiatt bántalmazta az asszonyt, majd a házat bezárva véres ruhában távozott.

Petőfi Attila szerint az orvos-szakértői vélemény alapján az ügyben felmerül a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés gyanúja is, amit a törvény életfogytig tartó szabadságvesztéssel súlyt. A pontos tényállást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság fogja megállapítani – tette hozzá.