Elkapták a lépcsőházi graffitiseket Oroszlányban

Az oroszlányi rendőrök két fiút hallgattak ki gyanúsítottként. Kilenc lakás bejárati ajtaját, egy lépcsőház falát és a liftet is lefújták festékszórókkal.

A police.hu tájékoztatása szerint egy 17 éves fiú és rokona a 18 éves K. R. március 22-én napközben megbeszélte, hogy falfirkákat fognak készíteni. A két fiú délután, öt óra környékén Oroszlányban sétált, ekkor már mindkettőjüknél volt festékszóró spray is. A gyanú szerint összesen kilenc lakás bejárati ajtaját, egy lépcsőház falát és egy liftet is lefújtak a festékszórókkal.

Még az este folyamán a rendőrök több bejelentést is kaptak a rongálásokról. Az oroszlányi járőröknek még aznap sikerült azonosítani a 18 éves tettest és a 17 éves társát is. A két személy ellen rongálás vétség miatt indult büntetőeljárás. A rendőröknek, a bűncselekmény során használt eszközöket is sikerült megtalálni és lefoglalni.