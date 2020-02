93-mal száguldott át Tarjánon a gyorshajtó sofőr

Tarjánban, Szomoron és Héreg térségében sebességellenőrzést tartottak az egyenruhások. Volt olyan gyorshajtó, aki az előírt 50 helyett 93 kilométer/órás sebességgel haladt.

Február 11-én kedden a rendőrök 7 és 16 óra között 19 gyorshajtó sofőrt szűrtek ki Tarjánban, Szomoron és Héregen, traffipaxos ellenőrzésük során. Volt olyan vezető, aki a megengedett 50 helyett 93 kilométer/órás sebességgel közlekedett, információink szerint őt Tarjánban fényképezték le.

Az elkövetkezendő időszakban több település területén számíthatnak a közlekedők sebességellenőrzésre. A rendőrség ismét felhívta rá a figyelmet, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik, tették hozzá. Kiemelték: nem az a céljuk, bírságokat szabjanak ki, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése. Kérik a járművezetőket, hogy minden esetben tartsák be az előírt sebességhatárokat!