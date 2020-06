Viharos szél és zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést a meteorológia

Csütörtökön is többfelé várhatók zivatarok. Több keleti megyében másodfokú, míg több dunántúli megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: csütörtök reggeltől, kora délelőttől a Dunától keletre, főként északkeleten várhatók többfelé zivatarok, köztük egy-egy heves is kialakulhat. A zivatarokat nagyobb méretű jég, viharos kifutószél (jellemzően 70-90 kilométer/órás, de egy-egy helyen 90 kilométer/óránál erősebb is lehet), és esetleg felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérheti. A szél helyenként a Dunántúlon is viharossá fokozódik.

Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki másodfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést.

Az előrejelzés szerint csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet általában 22-28 Celsius-fok között alakul, de északkeleten néhol 19-21 fok is lehet. Késő estére 15-21 fok közé hűl a levegő.