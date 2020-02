Orkán erejű szél miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést péntekre

Pénteken ciklon érkezik térségünkbe, amely csapadékot és viharos szelet is hoz magával, ezért Komárom-Esztergom megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint gyors mozgású légörvény hozza a viharos szelet, amely miatt az ország nagy részére, köztük Komárom-Esztergom megyére is kiadták a másodfokú, narancssárga figyelmeztetést a pénteki napra. Megyénkben a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órás sebességet is.

Az orkán erejű szelet és csapadékot is hozó ciklon jelenleg Franciaország északi része felett jár. Nagyjából egy nap leforgása alatt tesz meg 1300 kilométert és érkezik meg térségünk fölé. Péntek reggelig a csapadék az ország északkeleti felén/harmadán inkább (tapadó) hó lesz, másutt az átmeneti havazás mellett a havas eső, eső az esélyesebb. A legerősebb széllökések holnap a 80-100 kilométer/órát is elérik, sőt még zivatar is kialakulhat az ország bizonyos területein.

GYORS MOZGÁSÚ LÉGÖRVÉNY HOZZA A VIHAROS SZELET ÉS REGIONÁLIS HAVAZÁST⚠️Most még Franciaország északi részén jár az a… Közzétette: Országos Meteorológiai Szolgálat – 2020. február 27., csütörtök

Csütörtökön az esti órákban délire forduló szelet a Kisalföldön már 70 kilométer/órás körüli széllökések kísérhetik. Péntekre virradóan egyre többfelé várható csapadék, mely az Északi-középhegység és az Alföld északi felén jobbára havazás (tapadó hó) formájában várható. 5 cm feletti hóréteg a hegyvidéki tájakon várható. Az északnyugatira forduló szél a reggeli óráktól egyre nagyobb területen lesz viharos. A Dunántúlon és a középső országrészben 80-100 kilométer/óra közötti lökések is előfordulhatnak. A Dunántúlon és a Dél-Alföldön néhol zivatar is kialakulhat, melyhez szintén társulhat 80 kilométer/óra fölötti szélroham.

Holnap az összefüggő csapadék egyre inkább a keleti országrészre húzódik, a havazás és havas eső egyre nagyobb területen vált esőre, legkésőbb a legészakibb tájakon. Másutt elszórt záporok, hózáporok fordulhatnak elő. Az északnyugati szelet több helyen erős, a Dunántúli-középhegység tágabb környezetében viharos közeli széllökések kísérik. Délután fokozatosan délire fordul a szél, ekkor a Kisalföldön és az Alpokalján lehetnek viharos széllökések. Pénteken a Dunántúlon és a főváros térségében kísérik viharos lökések az újra északnyugatira forduló szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 8 fok között valószínű.