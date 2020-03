Németh Lajos elárulta, milyen idő vár ránk március elején

A tavaszt nagyobb mennyiségű csapadékkal kezdjük, de a jó hír az, hogy a nappali hőmérséklet 10 Celsius fok körül alakul és nagyrészt az éjszakák is fagymentesek maradnak, tudtuk meg Németh Lajos meteorológustól.

Várhatóan kora tavaszias idővel búcsúztatjuk a telet és köszöntjük a tavaszt – mondta el a Kemma.hu-nak Németh Lajos, meteorológus az előttünk álló napok időjárásával kapcsolatban. Mint hozzátette, péntekre virradóra érkezett egy hidegfront térségünkbe, ez okozta Komárom-Esztergom megyében az esőt, a havas esőt és néhol a havat, sőt a Pilisben, a 600 méternél magasabb hegyekben átmenetileg összefüggő hótakaró is kialakult, ezáltal kifehéredett a táj. A jó hír viszont az, hogy a hétvégi melegfront miatt erősödik a nappali felmelegedés.

– Az első, illetve a második hetén is a megszokott márciusi időre kell számítanunk. Jövő héten azonban gyakran elő kell vennünk az esernyőt, mert sajnos kedden és szerdán viszonylag nagy mennyiségben, áztató esőre kell számítanunk – tette hozzá.

A tavaszt tehát esős idővel köszönthetjük, és ebben az időszakban továbbra is számíthatunk légköri frontokban bővelkedő időre. Napközben 10 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke és nagyrészt az éjszakák is fagymentesek maradnak.

A népszerű meteorológus arra is kitért, hogy nagy szerencsénk van, hogy itt élünk a Kárpát-medencében, ugyanis a hegyeink megvédenek minket a széltől, tompítják annak erejét. Mint felidézte, már az idei évben is volt rá példa, hogy a tőlünk nyugatabbra a nagyobb, orkán erejű szelek, vagy viharciklonok komoly pusztítást vittek végbe, és ugyan elértek bennünket, de csak gyengébb formában.