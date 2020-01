Nem enged a köd: továbbra is Tatabánya környékén a legrosszabb a helyzet

Komárom-Esztergom megye középső harmadában a legrosszabbak a látási viszonyok, de máshol sem számíthatnak sok jóra az autósok.

Továbbra is ködfoltokra kell számítani a Dunántúl északi területein, az M7-es autópályán Martonvásárnál, Komárom-Esztergom és Pest megye északi részén, Heves megyében, Csongrád és Békés megye déli területein, valamint az M3-as autópálya emődi és hajdúnánási szakaszán, de az M35-ös autópályán Hajdúböszörménynél is, az Útinform déli tájékoztatása szerint. A tartós, sűrű köd miatt továbbra is érvényben van az elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés.

A látótávolság jellemzően 100 és 300 méter közötti, de Fejér megyében, Solt térségében, valamint Szentes és Békéscsaba környékén 100 méter alá is csökkenhet a belátható út hossza. Máshol borult, felhős, de csapadékmentes az idő. Délelőtt is hasonló volt a helyzet:

Reggeli helyzet- vagy inkább ködkép. Nálatok mi a helyzet? Közzétette: Kemma.hu – 2020. január 21., kedd

A gyorsforgalmi, valamint a fő-és mellékutak a kiszórt sótól nedvesek, de elszórtan már száraz, vagy felszáradóban lévő útszakaszokra is számítani lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a nap folyamán számottevő csapadék nem várható, de szitálás, ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, csak a Kisalföldön és északon élénkül meg időnként a délnyugati szél. A hőmérséklet kora délután általában -1 és +3 fok között, a napos helyeken 5 fok körül alakul. Késő estére -1 és -5 fok közé hűl le a levegő. Éjszaka a hőmérséklet -1 és -6 fok közé csökkenhet.