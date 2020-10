A minap lezárult a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny regisztrációs szakasza. A Mediaworks szervezésében országos megmérettetésre invitálják a játékkedvelőket – az első felvonásban azonban a 19 megye képviseletében sztárok ragadtak billentyűt és kontrollert, hogy két játékban is összemérjék tudásukat. Régiónk nevében Aradi Balázs harcolt, aki elárulta: gyerekkora óta szenvedélye a videojáték.

Az egymillió forintos összdíjazású Megyék Csatája országos versenyen a legnépszerűbb focis játékban, a FIFA 21-ben egy csapatot irányítva csatáznak a virtuális füves pályán, míg a szintén sokak által kedvelt League of Legends stratégiai játékban harcosok képében háborúznak társaikkal vállvetve. Mindezt élőben is követhető formában, melyet a nézők a Megyék Csatája Twitch-csatornáján és a Kemma.hu-n is követhetnek.

Az online csaták előfutáraként sztárok bújtak nemrégiben a focisták és a harcosok szerepeibe, hogy négy égtájat képviselve csapatokként versengjenek egymással. A Berki Krisztián által vezetett Északi csapatot bővítette a Barátok Köztből ismert Aradi Balázs is, aki elmondta: sokan akkor játszottak először.

Észak képviselői voltak a Sztárfutamon: Aradi Balázs, Szorcsik Viki, Sass Dani, Demeter Alexandra, Tőrös „Bazska” Balázs. Dél képviselői: Liszkai Márk, Szvoboda Bence, Kovács Helga, Kenderesi Tamás, Kiss Imi. Nyugat képviselői: Deego, Meggyes Dávid, Illés Fanni, Eckü, Diaz. Kelet képviselői pedig Kőváry Anett, Muri Enikő, Szepesi Tibi, Baji Balázs, Debreczeni Dóra.

– Voltak, akik fociztak, voltak, akik LoL-oztak. Észak és dél csapott össze először, a szünetben Kenderesi Tamással pont arról beszélgettem, mekkora szerencse, hogy tőlünk nem áll távol a virtuális világ. A csapatokban persze voltak kezdők, de az emeletes épületben így is tisztán hallható volt a déliek ujjongása, amikor mi északiak kikaptunk – emlékezett vissza Aradi Balázs, aki elmondása szerint gyerekkora óta él-hal a videojátékért.

Kiereszti a fáradt gőzt az e-sporttal

– A szerelem hároméves koromban kezdődött, azóta meghatározó játékok voltak a World of Warcraft, a Call of Duty, és az Assassin’s Creed sorozatok. A mai napig szemmel tartom, és játszom ezeket a játékokat, napi egy órát mindig szánok rá, hogy leüljek egy-két meccset játszani, kiereszteni a fáradt gőzt. Persze emellett ugye mással is kell foglalkozni – tette hozzá a színész, aki a forgatások mellett Vespin művésznéven lemezlovasként foglalatoskodik.

– A Barátok Közt mellett másik szenvedélyem a DJ-pult mögött állni, emellett pedig még a kínai nyelv tanulására is szánok időt. Az e-sportban is igyekszem jelen lenni egyébként, hónapokon belül versenybe szállok magam is a jelenleg épülő Gamerland nagyköveteként – árulta el Aradi Balázs.

Ezüst Vitézek lettek a Kapcsold be! tagjai

A megyei versenyben a LoL első selejtezőköreiben az öttagú Szpálája Múnlája Múnlája (Kovács Gergely – Hungary Bigfish, Grócz Krisztián – Cron­vellt, Novák Miklós – waro­roR, Kovács Gábor – grimnast, Pap Róbert – Robi Da Genie) csapata, valamint a szintén öt játékost számláló Kapcsold Be! (Bereczki Csaba – bitschak, Vati Benjámin – Papus11, Kovács Kitty – Kittuscicc, Wieszt Balázs – REMIKREMIK, Wieszt Bonifác – Skryte) csapata mérkőzött meg a továbbjutásért, és az eredmény mondhatni már a hőskiválasztás során eldőlt. Az Ezreal mellé választott Lulu, vagy éppen a rosszul időzített csapatharcok és az egyéni hibák megpecsételték az SZM sorsát. A Kapcsold be! csapata jól ütemezett csapatharcokkal könnyedén zárta két győzelemmel az összecsapást, bezsebelve a Komáromi Ezüst Vitézek fantázianevet is.