Tiniként Hollywood üdvöskéje volt, most rá sem ismerni Amanda Bynesra

Csatlakozott az Instagram népes táborához, első posztja azonban elkeserítette a rajongóit.

A tinisztár, aki megannyi vígjáték (Miről álmodik a lány?, Amerikai Hófehérke) főszereplője volt tizenévesen, sikeresen maga mögött hagyta a nagyon mély hullámvölgyeit. Hosszú évekre eltűnt a reflektorfényből, drogproblémákkal küzdött, 2014-ben pszichiátrián kezelték, de már néhány éve ismét teljesen önmaga – írja a Híradó.

Sajnos azonban bája és stílusérzéke elveszett, erről tanúskodik a Just Jared által is megosztott első Instagram fotója is, mellyel ő is csatlakozott a közösségi oldalhoz. Rózsaszín haj, orrkarika, amivel tulajdonképpen nincs baj, de az összhatás hagy némi kívánnivalót maga után.

Amanda az elmúlt években divattervezést tanult, két éve pedig a Hollyscoop műsorvezetőjének be is vallotta, hogy a képernyőre is visszatérne. Tévés szereplésekben gondolkodik, de eddig még nem kapott ajánlatot, ahogyan saját kollekcióval sem rukkolt eddig elő.