Nem mostanában volt, 1998-ban, amikor egy madridi látogatást úgy időzítettem, hogy ott lehessek a Vuelta a Espana befutójánál. A belvárosi körözést testközelből látni a több tíz­ezres tömegben úgy is hatalmas élmény volt, hogy csak egy időnként elsuhanó masszát észleltem. No persze aki arcokat is akar látni, az hegyi szakaszt válasszon, ott nem ekkora a tempó! A Tour de France ikonikus helyszínén, az Alpe d’Huezen 2004-ben hegyi időfutamot rendeztek, amit egyes hírek szerint közel egymillión követtek figyelemmel a helyszínen.

A nagy háromhetes körversenyek televíziós nézettsége milliárdokra tehető, és természetesen sokat dob a számokon, ha az adott országnak van versenyzője. Bodrogi László a 2003-as Tour ötödik szakaszán 160 kilométeren keresztül tekert egy szökevénybolyban, egy ideig virtuálisan ő viselte a sárga trikót, ami nekünk úgy is hatalmas dolognak számított, hogy a szökevényeket végül utolérték. Bodrogi indult a Vueltán is, visszavonulása után azonban esély sem mutatkozott arra, hogy magyar kerékpárost lássunk ilyen szintű versenyeken.

Egészen mostanáig ez volt a helyzet, ám

a jövő évi Giro d’ Italián – amely Budapestről indul! – akár két honfitársunk is ott lehet.

Egy ideje már halljuk, hogy a 21 esztendős Valter Attila és a két évvel idősebb Dina Márton nagy tehetség, s ezt a vasárnap véget ért Tour de Hongrie-n is igazolták. Dina második, Valter harmadik lett a magyar körversenyen, amelyre már nem ágrólszakadt csapatok jönnek a környékbeli országokból. A prokontinentális Androni és az Israel Cycling Academy részt vett az idei Girón is, a Neri Sottoli ugyanilyen besorolású, és elhozta azt a Giovanni Viscontit, akinek két szakaszgyőzelme van a Giróról. A mezőnyből a legjobban mégis a profi kerékpársport egyik legismertebb klubja, a Cofidis neve csengett.

Valter Attila a CCC Development alkalmazottja, amely csak harmadik vonalbeli, kontinentális besorolású, viszont a CCC a legmagasabb szintű World Tour-csapat, és van átjárás közöttük. Dina Márton csapata, a Kometa Cycling is kontinentális szinten versenyez, hamarosan azonban kategóriát válthat. A tulajdonos a sportág legendája, Alberto Contador, aki jövőre már a Girón is indítaná a csapatát. Dina csak június óta van a Kometánál, de már az első versenyén megszolgálta a bizalmat, és eljátszhatunk a gondolattal, hogy jövőre akár két honfitársunk is ott lehet a Giro d’ Italia budapesti rajtján. S akkor bizony nagyon sokan leszünk ott.