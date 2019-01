Nem keresik tovább a Cardiff-játékos lezuhant repülőgépét

A kutatás csütörtökön is folytatódott, de végül David Barker, Guernsey kikötőmestere közleményben arról számolt be, hogy a szerencsétlenül jártak túlélésének esélye rendkívül kicsi, nem folytatják tovább a keresést, és erről tájékoztatták a legközelebbi hozzátartozókat.

– tudatta a helyi rendőrség a Twitter oldalán.

A 28 éves argentin támadó a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz, ezért utazott Franciaországból Angliába, de az egymotoros repülőgép pilótája – a rendőrség tájékoztatása alapján – 1500 méteres magasságban kérte, hogy alacsonyabban haladhasson el a Guernsey-szigetnél, majd az ereszkedés közben, 700 méteres magasságnál eltűnt a radarképekről.

Hétfőn este mentőhajók és helikopterek indultak útnak, hogy átvizsgálják a Guernsey-sziget környékét, ám négy órával később fel kellett függeszteniük a keresést a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Kedden reggel brit és francia csoportok közösen folytatták a kutatást, délig több mint ezer négyzetméteres területet vizsgáltak át, ám nem találták meg a repülő nyomait, így szerdán, majd csütörtökön is folytatódott a keresés.

Guernsey Police confirm they have ended the search for Cardiff striker Emiliano Sala and pilot David Ibbotson.

Our thoughts are with the families and friends of both men ❤️ pic.twitter.com/24yhauEbbf

— Sky Sports (@SkySports) January 24, 2019