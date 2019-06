Zágrábban mutatták meg a dorogi birkózók, hogy ők a legjobbak

Nyolc ország negyvennégy egyesületének sportolói, köztük a Dorogi Nehézatlétikai Club (DNC) versenyzői is pályára léptek a Grand Prix Zagreb Open elnevezésű nemzetközi birkózótornán. A megmérettetés dorogi részről igencsak eredményesen zárult, hiszen a négyszáz fős mezőnyben számtalan érmet szereztek a fiatalok.

A 2006-2007-2008-as korosztályban hat dorogi versenyzőnek is sikerült dobogóra állnia a Dorogi Nehézatlétikai Club színeiben. A 30 kilogrammosok mezőnyében Kovács Edvin volt érdekelt, aki arany­éremmel fejezte be a küzdelmeket. A 33 kg-ban versenyző Beták Bartal lemásolva klubtársa teljesítményét, szintén bajnok lett, míg Farnadi Mátyás bronzérmet zsebelt be.

A következő (36 kilogrammos) súlycsoportban is született dorogi érem: Torda Regő a döntőig menetelt, ahol második helyezést ért el. Mede Rajmund szintén ebben a kategóriában indult és bronz­éremmel zárt. Az 54 kilogrammosok között Réti Milán képviselte a klubot, aki ezüst­érmes lett.

A 2004-2005-ös korosztályban tovább folytatódott a DNC sikerszériája. A 62 kg-os kategóriában Papp Barnabás állhatott fel a dobogó tetejére, társa, Simon Balázs ezúttal bronzérmesként távozott a horvát fővárosból. A 68 kg-osok között is dorogi bajnokot ünnepelhettek: Juhász Márk nehéz küzdelmek árán szerezte meg a hőn áhított aranyérmet. 82 kg-ban Monostori Mátét nevezte a klub. A fiatal sportoló a kategória harmadik helyét szerezte meg.

A 2002-2003-as korosztályban egyedül Kovács Eriknek szurkolhattunk, aki a 92 kg-os súlycsoport ezüstérmét hódította el. A lányoknál, a 2004-nél később született birkózók versenyében Kollár Alexandrára figyelt a publikum. A 49 kg-os súlycsoportban induló sportolónak sikerült arany­éremmel zárnia a zágrábi kalandot. Ezzel a teljesítményével a DNC a csapatverseny második helyén végzett, továbbá megnyerte a legjobb külföldi csapat címét is.