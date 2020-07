Partneri szerződést írt alá a Dorogi FC és az MTK

A kooperációs szerződéssel a 21 év alatti fiatal focisták játéklehetőséghez juthatnak az NB II-ben.

A Dorogi FC a Facebook-oldalán jelentette be, hogy szerződést kötött a csapat az MTK-val. Ahogy posztjukban írják, a Budapesetn aláírt megállapodással csapat azt a lehetőséget használta ki, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fiatal labdarúgók több játéklehetőségének biztosítása érdekében az NB I-es klubok részére úgy nevezett kooperációs szerződések létrejöttével lehetőséget biztosít a 21 év alatti fiatalok NB II-ben való szerepeltetésére. A megállapodást Sitku Illés, a Dorogi FC- és Polyák Balázs, az MTK Budapest sportigazgatója írta alá.

A szerződés szerint négy fiatal, az MTK első keretéhez tartozó, 2000-es születésű vagy annál fiatalabb MTK-s labdarúgó is pályára léphet az NB II-ben, ha az adott hétvégén nem vagy csak kevés játéklehetőséghez jut az élvonalban. Ebben a partnerségben mindkét klub komoly szakmai fejlődési lehetőséget lát, ezért a megállapodás azt is tartalmazza, hogy több MTK-s játékos kölcsönben a Dorogi FC-nél tölti majd a következő időszakot. Továbbá az együttműködés kiterjed a Dorog utánpótlás edzőinek szakmai továbbfejlesztésére is.