Nehéz meccs vár a Grundfosra

Matics Vladan elmondta: nehéz találkozó vár rájuk, ugyanis a Csurgó nyolc-kilenc kifejezetten jó képességű idegenlégióst is a keretében tudhat.

Ezt ne hagyja ki! Segítőkész konzuljukat is meglincselték volna a madridi migránsok

Rapszodikus csapatot fogad Matics Vladan együttese. A somogyi gárdának közel sem megy olyan jól a pontvadászatban, mint néhány évvel ezelőtt.

Matics Vladan elmondta: nehéz találkozó vár rájuk, ugyanis a Csurgó nyolc-kilenc kifejezetten jó képességű idegenlégióst is a keretében tudhat. A Grundfos KC-nál a héten Ilyés Ferenc, Demis Grigoras és Szöllősi Szabolcs is betegséggel bajlódott, a mester azonban bízik abban, hogy ma este már ők is vállalják a játékot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS