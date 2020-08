Már az első versenyén is csak világbajnokok tudták legyőzni a tatai SUP-ost

Tapolcai Martinnal új sportágban mutatta meg Tata, hogy milyen remek sportolókat nevel ki a vizek városa. A SUP országos bajnokságon lett 4. a fiatalember.

A minap a Lupa-tavon szervezték meg az országos bajnokságot, ahol a tatai Tapolcai Martin a 3 kilométeres, valamint a 200 méteres sprint futamon is negyedik helyen ért célba. Mindez azért is nagyszerű eredmény, mert az első három helyezett mindkét távon világbajnok volt (Kövér Márton, Nagy Szabolcs és Hubik Attila).

Mint megtudtuk, a SUP új szakosztály a tatai Hódy SE-ben, Martin pedig négy éve szeretette meg ezt a sportot, amikor megnyitott Tatán az Old Lake Sup kölcsönzője.

– Komolyabban edzeni az idén kezdtem csak el. Márciusban vettem meg az első versenydeszkám, amivel már komolyan tudtam edzeni – árulta el a tatai sportoló, aki nem csak a vízen, hanem a levegőben megmutatta már, mit tud: több drónfotóját a Kemma.hu is megmutatta már.

– Nagyon örültem a negyedik helynek, mivel az előttem levő három versenyző mind világbajnok vagy többszörös világbajnok volt. Jövő nyáron Balatonfüreden rendezik majd a vb-t. Arra is készülök – tette hozzá a fiatalember.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a verseny kapcsán kiemelte: a profik és az amatőrök egyszerre rajtoltak el a három kilométeres távon, amit mindenki biztonságosan teljesített. Nagyon látványos volt, ahogy a 150 SUP elindult, évről-évre többen jönnek az ilyen eseményekre, ami mutatja, hogy a szakág még mindig felfutóban van.

A versenyen egyébként deszkára állt több kajakozó is: az olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Storcz Botond is, valamint az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávid is, és az olimpia bronzérmes Kozmann György is.