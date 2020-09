Koronavírus a megye I.-ben: a Sárisáp után a Tata is leállított mindent

A megyei első osztályban játszó Sárisáp BSE a Facebook-oldalán adott hírt arról, hogy a csapat három tagjának és egy, a csapathoz közvetettem kapcsolódó személynek voltak lázas tünetei augusztus utolsó hétvégéjén, A Magyar Labdarúgó Szövetség megyei igazgatóságával egyeztetve el is halasztották a legutóbbi bajnoki mérkőzést, amit a Nyergesújfaluval játszottak volna. Az érintettek egyike arról tájékoztatta a klubot, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. A játékos nem Sárisápon él egyébként. Az igazolt fertőzöttel kapcsolatba kerülő személyeknek szintén karanténba kell vonulniuk, szeptember 8-ig.

Ligeti András, a BSE elnöke a csapat közösségi oldalán szerdán arról számolt be, hogy a népegészségügyi központ befejezte a kontaktkutatást, és az a döntés született, hogy jövő kedd éjfélig minden érintett házi karanténba vonul. Ez egyben azt is jelenti, hogy szeptember 8-ig az egyesület minden tevékenységét felfüggeszti, utánpótlás és felnőtt szinten egyaránt.

– Ami jelenleg a legfontosabb, hogy minden érintett jobban érzi magát, valamint új embereknél nem mutatkoztak tünetek. Bízunk benne, hogy ez így is marad és jövő hét közepétől visszaáll minden a régi kerékvágásba – tette hozzá Ligeti András. Tisztelt Sportbarátok!Az ÁNTSZ illetékes emberei a mai napon befejezték a kontaktkutatást. Az a döntés született, hogy… Közzétette: Sárisáp BSE – 2020. szeptember 2., szerda

A Sárisáppal meccselt viszont augusztus 26-án a Tatai AC, a megyei első osztály harmadik fordulójában. Khéner László, a megyei szövetség igazgatója a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a tataiak is leállítottak mindent, az utánpótlás és a felnőtt csapat tevékenységeit is. A klub épületébe sem mehet be senki. Cikkünk publikálása után a szakmai stáb megerősítette információnkat, miszerint a tatai csapatnál is van igazolták a fertőzést egy személy esetében.

A Tatai AC az ötödik fordulóban a Nagyigmánddal játszott volna, és ezt a meccset – csakúgy, mint a Sárisáp-Vértesszőlős találkozót – jelen állás szerint decemberben pótolják majd az MLSZ adatbankja szerint. Szintén Tatát érintő hír ezzel kapcsolatban, hogy a szeptember 4-re tervezett sportágválasztó és futball éjszakája, a TAC családi napja is elmarad.

Ahogy arról beszámoltunk, egy másik megyei focicsapat, az NB III.-as Komárom VSE soraiban is találtak egy fertőzöttet. A gárda szintén nem játszik a következő bajnoki fordulóban.

(Borítóképünkön az augusztus 26-i Tata-Sárisáp meccs egyik pillanata)