Holland póni nyerte a díjlovaglást az ászári világbajnokságon

Cseppet sem volt meglepő, hogy a szeptember 24-i keddi ünnepélyes megnyitót követő első napon kevesebben ültek a lelátón, mint 24 órával korábban. A szakemberektől megtudtuk, hogy ez mindig így szokott lenni, mert a háromfordulós versenynek a díjhajtás a legszakmaibb, legkevésbé látványos „felvonása”, amit igazából csak a hozzáértők tudnak értékelni.

Biztosra vehető, hogy szombaton lényegesen többen jönnek el, mert a maratonhajtás sokkal látványosabb, közönségcsalogatóbb, izgalmasabb program. Ámbár az amatőröknek is tetszett mindaz, ami a pályán történt, mert előbb-utóbb rájöttek, hogy a különböző bóják között más-más mozgáselemet kell bemutatniuk a versenyzők lovainak, melyek száma most 24 volt.

Az összes induló közül ez legjobban a holland Tamara Pijlnek sikerült, aki az öt bírálótól összesen 46,37 pontot kapott. Második lett a német Katja Berlage 51,09-cel, míg a harmadik a szintén német Fabian Gänshirt 52,03-mal. A legjobb magyar versenyző Genzwein Marina lett, aki a 29. helyen végzett 66,13 ponttal. (Zárójelben érdemes megjegyezni, hogy a pontszámítás nagyon bonyolult szempontrendszer szerint történik, de minél kevesebb pontja van valakinek, az annál jobb. Így alakul ki a végső sorrend.)

Nos, az első versenynapon az összesen nyolc magyar induló ugyan nem került a legjobbak közé, de még több lehetőségük is van arra, hogy javítsanak, hiszen a világbajnokság csak vasárnap, a délutáni órákban fejeződik be.

Nemcsak a versenypályán, hanem annak környékén is szétnéztünk. Megállapítottuk, hogy elismerésre méltón szervezték meg ezt a különleges világversenyt. Az indulók többsége ugyan saját lakókocsijában tölti az éjszakákat, de vannak akik Ászár és környéke különböző szálláshelyein térnek nyugovóra.

A pónik között is akadnak „törpék”

Póninak csak az a ló minősül, melynek marmagassága nem éri el a 148 centimétert. Az efelettiek „rendes” lovaknak számítanak, melyek nagysága rendkívül eltérő. A közismert, magyar fajtájú Nóniuszoké minimum 148 centiméter, de náluk jóval nagyobb termetű patások is léteznek világszerte. Természetesen a pónik közt is vannak kisebbek és nagyobbak, no meg egészen kicsik, szinte törpék is. Ez utóbbiakhoz sorolható fajták egyike hozta be például a keddi megnyitóünnepségen a pónifogathajtók nemzetközi szervezetének zászlaját egy hozzá illő kicsi kocsit húzva, amelyen azért két kedves kisgyermek mellett egy erősebb testalkatú férfi is ült.